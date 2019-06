Diese Straßen sind von der Evakuierung betroffen Husener Straße, Höhe Waldplatz bis Höhe Notfallambulanz Brüderkrankenhaus, Mallinckrodtstraße ab Hausnummer 68 bis Höhe Grabbestraße, Schorlemmer Straße ab Hausnummer 24, Annette-von-Droste-Straße komplett, Dr.-Everken-Weg komplett, Tannenweg ab Hausnummer 11/12 sowie der Fußweg im Verlauf des Ulmenwegs/Lindenweg.

Die Klinik selbst hat viele der etwa 30 betroffenen Patienten, die nicht zum Wochenende entlassen oder für diesen Sonntag beurlaubt werden konnten, bereits am Samstag in das Haupthaus St. Vincenz in der Innenstadt beziehungsweise die Klinik in Salzkotten verlegt, die ebenfalls eine Geburtshilfe hat. Seit 8 Uhr heute morgen sind die Ambulanz und der Kreissaal der St. Louise geschlossen.

Wer jetzt einen medizinischen Notfall hat, sollte sich an das Medico in der Husener Straße am Brüderkrankenhaus wenden, wo es auch einen kinderärztlichen Notdienst gibt. Dort wird alles weitere veranlasst. Die Geburtshilfe des St. Johannisstifts in Paderborn ist ebenso geöffnet und vorbereitet wie die des St. Josefs-Krankenhauses in Salzkotten.

Aber auch wer einen Angehörigen oder Freund im Brüderkrankenhaus besuchen möchte, sollte den Besuch auf den Nachmittag verschieben. Denn auch das Parkhaus und der Hintereingang des Krankenhauses liegen im Evakuierungsradius von 250 Metern rund um die im Dr.-Everken-Weg gefundene Bombe. Das Brüderkrankenhaus ist daher nach 10 Uhr nur vom Kasseler Tor aus zu erreichen.

Sollte jemand im Evakuierungsgebiet aus medizinischen Gründen seine Wohnung nicht selbstständig verlassen können, übernimmt die Feuerwehr den Transport. Anmeldung unter: 8870.

Wir halten Sie hier und auf unseren Multimediakanälen über de aktuelle Entwicklung auf dem Laufenden.