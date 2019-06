Von Dietmar Kemper

Die Losung beschreibt treffend, was der Malteserhilfsdienst in der Erzdiözese Paderborn eindrucksvoll leistet. Laut dem Jahresbericht 2018/2019 fuhr der Rettungsdienst 53.670 Einsätze, die Malteser lieferten 130.249 Essen aus, beförderten 29.462 Personen, begleiteten 202 Menschen im Ambulanten Hospizdienst, zeigten 21.922 Menschen, wie man Erste Hilfe leistet, und kümmerten sich außerdem um Flüchtlinge wie zum Beispiel die am Frankfurter Weg in Paderborn. Mehr als 3200 ehrenamtliche und mehr als 1500 hauptberufliche Mitarbeiter beherzigen den Leitsatz des Malteserordens »Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen«.

Aus Wallfahrten Kraft schöpfen

Und das tun sie nicht nur im Inland. Diözesanleiter Wolfgang Penning erinnerte am Sonntag beim Fest im Aspethera daran, dass eine ganze Kirchenausstattung ins weißrussische Minsk geliefert worden sei. Er hob den Wert der Wallfahrten als »kraftschöpfende Gemeinschaftserlebnisse« hervor. Im vergangenen Jahr pilgerten die Malteser besonders oft: natürlich nach Lourdes, aber auch nach Rom und nach Paderborn, wo Mitte September mehr als 600 Menschen an der Diözesanwallfahrt zu den Reliquien der Heiligen Bernadette teilnahmen.

Dreier: »Ich bin durch und durch ein Freund der Malteser«

Auch Bürgermeister und Malteser-Bruder Michael Dreier pilgerte nach Lourdes und war tief beeindruckt. »Ich bin durch und durch ein Freund der Malteser«, sagte Dreier am Sonntag und lobte: »An Libori können wir uns immer auf die Malteserfamilie verlassen. Wir brauchen in der Gesellschaft Menschen, die für andere da sind, und dafür sind die Malteser ein besonderes Beispiel.« Franz Anton Becker aus Paderborn ist einer, auf den die Malteser immer bauen können. Er gehört dem mehr als 900 Jahre alten Orden seit 50 Jahren an – und dafür wurde er am Sonntag geehrt.

Im katholischen Glauben sehen die Malteser ihr Fundament, aber das bröckelt. Angesichts der Prognose, wonach die Zahl der Katholiken in Deutschland bis 2060 um fast die Hälfte sinken werde, und angesichts des Missbrauchsskandals und der Flügelkämpfe zwischen Bischöfen sprach Festredner Michael Menke-Peitzmeyer von einer »Titanic-Situation«. Die alles umfassende Volkskirche werde es in Zukunft nicht mehr geben, sie müsse kleiner und bescheidener werden, mahnte der Regens des Priesterseminars und Leiter der Priesterfortbildung im Erzbistum Paderborn.

Rettungsboot mit überzeugten Christen

»Taufen, Firmungen, kirchliche Trauungen gehen deutlich zurück«, sagte Menke-Peitzmeyer. 2060 würden sich vermutlich 41 Prozent der Mitglieder im Rentenalter befinden, der Mittelbau der 20- bis 61-Jährigen breche weg. »Das Bild einer immer älteren, unbeweglichen Kirche beschleicht viele«, stellte Menke-Peitzmeyer fest und mahnte, das Rettungsboot müsse sich vom sinkenden Schiff lösen. Auf diesem Rettungsboot sollten überzeugte Christen sitzen, die sich ehrenamtlich und nebenberuflich engagieren, das Miteinander mit den Amtsträgern suchen, statt die Machtfrage zu stellen, und im Kleinen Kirche praktizieren – so wie die Malteser bei ihrer Unterstützung von Bedürftigen jeden Tag.