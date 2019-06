Neuenbeken (He). Wohin das Auge auch blickte: Überall strahlende Gesichter gab es am Sonntag im Beketal. Der Heimatschutzverein Neuenbeken lud am zweiten Tag seines Schützenfestes zum großen Festzug und zur Parade auf dem Festplatz ein. Und bei hochsommerlicher Hitze feierte ein Großteil der Bevölkerung mit den Schützen und ihrem Königspaar Christoph und Ulla Quasten.