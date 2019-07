Paderborn (WB/mba). Brudermeister Klaus Schäfers ist sehr zufrieden mit dem Schützenfest der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Elsen. »Wir hatten am Samstag ein ganz tolles Fest. Viele junge Menschen waren bei der Party mit Mickie Krause. Ein Schützenverein muss nicht immer nur intern feiern«, sagte Schäfers am Montag, der sich insbesondere beim Königspaar Theo und Alexa Joachim und beim Hofstaat bedankte.

Auch das Schützenfrühstück war mit 1000 Gästen sehr gut besucht. »Auf so einen Verein kann man einfach nur stolz sein«, sagte Schäfers. Landrat Manfred Müller (CDU) lobte das Wirken des Schützenvereins in Elsen und hob zudem auf die generelle Bedeutung des Schützenwesens in Zeiten der Digitalisierung ab. »Da braucht es Gemeinschaft, da braucht es das Aufeinanderzugehen«, sagte Müller. Und das werde im Schützenverein gelebt.

Astrid Bastian erhält den silbernen Verdienstorden für Frauen

Foto: Matthias Band

Bevor es zum Auftritt von Drill-Sergeant Tobias Hanselle kam, standen noch Ehrungen an. Hof­dame Astrid Bastian erhielt den silbernen Verdienstorden für Frauen, Gruppenführer Frank Eming wurde ebenfalls mit dem silbernen Verdienstorden geehrt. Der Drill-Sergeant Hanselle verschaffte sich gleich zu Beginn seines Auftritts Respekt. »Habt Ihr Angst«, fragte er. Als niemand antwortete: »Gleich schon!« Unter anderem nahm er Sven Henkemeyer aufs Korn, der sich nach dem Kränzen beim König bereits verabschiedet hatte, sich dann aber in »James-Bond-Manier unter dem sich schließenden Rolltor drunterherrollte« und dann sagte: »Einen nehmen wir noch!«, wie Hanselle zum Besten gab.

Bürgermeister Michael Dreier (CDU) ging in seiner Ansprache auf einige Investitionen in Elsen ein. Er verwies auf eine neue Akustikdecke in der Gesamtschule Elsen. Die neue Kita solle noch 2019 fertig sein, auch das Lippesee-Areal solle weiter entwickelt werden. Darüber hinaus werde die Verkehrssitu­ation in Elsen verbessert.

Mehrere neue Unteroffiziere

Mehrere Mitglieder wurden zu Unteroffizieren ernannt: Achim Dujat, Heinz-Dieter Hartmann, Karl-Josef Lütkemeyer (alle 1. Kompanie), Max Schlenger (2. Kompanie), Betty Block, Andre Lindhauer, Bernd Potthoff, Johannes Giesguth (alle 3. Kompanie), Anna Schäfers, Maureen Supe, Anna Jakobsmeyer, Daniel Franke und Marileen Bohnenkamp (alle Hubertusjäger) sowie die Jungschützen Jan Giesguth, Tim Quickstern, Marius Siemensmeyer und Benedikt Klöckner. Karina Pottmeyer ist nun Gruppenführerin.