Von Ingo Schmitz

Der Hitzesommer 2018 hatte extreme Auswirkungen auf den Wasserverbrauch im Versorgungsbereich der Paderborner Wasserwerke. Erstmals seit dem Jahr 2000 ist nach Angaben des Unternehmens der Wasserverbrauch auf 13,2 Millionen Kubikmeter gestiegen. Damit wurden von den 188.000 Einwohnern in Paderborn, Bad Lippspringe und Borchen eine Millionen Kubikmeter mehr Trinkwasser verbraucht, als noch im Vorjahr.

Das ist nach Worten von Michael Bernemann, Technischer Prokurist der Wasserwerke, ein krasser Trendwechsel. In den Jahren zuvor war der Wasserverbrauch stets gesunken. Ursache dafür war die immer größer werdende Verbreitung von Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen, die weniger Wasser benötigen.

Gewinn gestiegen

Immerhin kurbelte der gestiegene Verbrauch auch den Umsatz der Wasserwerke an, der auf 21,7 Millionen Euro stieg. Der Gewinn von 3,3 Millionen Euro wurde an die städtische Holdinggesellschaft Paderborner Kommunalbetriebe GmbH ausgeschüttet. 5,0 Millionen Euro flossen in die Wassergewinnungsanlagen und in das Wasserverteilungssystem. Gleichzeitig bereiten sich die Wasserwerke auf das weitere Wachstum durch neue Baugebiete vor, hieß es.

Der hohe Verbrauch, der gut für die Einnahmen der Wasserwerke war, hat aber auch seine Schattenseiten, erklärte Hartmann. »Wir waren in den vergangenen Monaten über jeden Regentag erfreut«, stellte er fest. Denn: In den vergangenen zehn Jahren sind die Niederschlagsmengen zum Teil drastisch zurück gegangen. Einzig das Jahr 2017 lag beim Regen über dem langjährigen Mittel. Die Folge: Auf die vergangenen zehn Jahre bezogen fehlt inzwischen in der Summe ein ganzer Jahresniederschlag, rechnet Hartmann vor. Gespannt sei man nun auf die weitere Witterung in diesem Jahr. Auch wenn die Reserven in der Tiefe am Diebesweg noch ausreichten, so gebe es auch hier eine natürliche Grenze: die Salzschicht.

Etwas Regen im Dezember und Januar

Einzige Lichtblicke seien zuletzt die beiden Wintermonate Dezember 2018 und Januar 2019 gewesen. In den beiden Monaten habe sich der Grundwasserspiegel etwas erholen können. Um die Menschen für das kostbare Gut zu sensibilisieren, planen die Wasserwerke mit den Kommunen im Kreis Paderborn eine Kampagne zum verantwortungsvollen und sparsamen Umgang mit dem Wasser. Die Kampagne werde in Kürze starten und sei auf mehrere Jahre angelegt. Dabei gehe es um Trinkwasserberatung unter anderem für Unternehmen, Schüler und Vereine, berichtet Bernemann.

Zufrieden mit dem vergangenen Geschäftsjahr ist übrigens auch Stadtwerke-Geschäftsführer Christian Müller. Denn die haben im vergangenen Jahr sämtliche Kundenabwicklungen von der Westfalen Weser Netz (WWN) übernommen. 39.000 Kunden mussten samt ihrer Kontodaten innerhalb kürzester Zeit übertragen werden. Dies sei, so Müller, problemlos verlaufen, was auch an der guten Zusammenarbeit mit den Kunden gelegen habe.