Von Maike Stahl

»Derzeit wird durch die Bundeswehr intensiv untersucht, unter welchen Voraussetzungen und nach welchen Maßgaben Liegenschaften des Bundes – auch der Gaststreitkräfte – zur Deckung der aus den Trendwenden entstehenden Liegenschaftsbedarfe künftig genutzt werden«, erklärte ein Sprecher des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr auf Anfrage dieser Zeitung.

12.000 zusätzliche Soldaten

Die Untersuchungen für die Barker-Barracks seien noch nicht abgeschlossen. Anlass für die Pläne sind, wie Dienstag berichtet, die Trendwenden Personal Material und Finanzen, in deren Zuge bis 2024 12.000 zusätzliche Soldaten eingestellt werden sollen und untergebracht werden müssen.

»Regelrecht schockiert« ist die CDU von der Nachricht, die Bürgermeister Michael Dreier den Fraktionen am Montagnachmittag verkündet hat. Die Kehrtwende der Bundeswehr, die zuvor mehrfach eine Nachnutzung der frei werdenden Kasernen in Paderborn ausgeschlossen habe, sei nicht nachvollziehbar.

CDU-Ratsfrau Andrea Sonnenberg, in deren Wahlkreis die Kaserne liegt, ist überzeugt dass die Zukunftsvisionen, die für das Areal entwickelt worden sind , der Stadt einen riesigen Schub verleihen würden. »Noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass alles umzusetzen ist. Wir bräuchten ja auch dringend Gewerbeflächen, nachdem der Technologiepark nun quasi zugelaufen ist.« Die CDU setzt auf konstruktive Gespräche mit dem Bund, denn im Stadtgebiet stünden andere Flächen durchaus zur Verfügung.

SPD bringt Normandy-Kaserne ins Gespräch

Franz-Josef Henze (SPD) bringt in diesem Zusammenhang die Normandy-Kaserne ins Gespräch. »Da gibt es sicher noch Möglichkeiten, wenn man sich mit den Briten verständigt«, sagt er. Über das Geschäftsgebaren der Bima könne er sich nur wundern. »Ich hoffe, dass wir am Donnerstag im Rat die nötigen Beschlüsse fassen, um das Projekt der Uni trotzdem auf den Weg zu bringen, verbunden mit dem dringenden Appell an den Bund, die Prüfung schnell zu unseren Gunsten zu beenden.«

Auf eine schnelle Entscheidung setzt auch Dr. Klaus Schröder (Grüne). »Es wäre fatal, wenn sich die Angelegenheit durch einen Ministerwechsel noch weiter verzögert. Wir hoffen, dass wir deutlich machen können, dass die innerstädtische Lage für die Bundeswehr nicht einfach wäre.«

Deutlich gelassener reagiert Alexander Senn (FDP). »Die Eigentumsrechte sind grundsätzlich klar. Das müssen wir respektieren.« Er würde es gar nicht so negativ sehen, wenn die Bundeswehr sich für eine Nachnutzung des Geländes entscheide. »Das sichert Arbeitsplätze und bringt wirtschaftliche Vorteile für die Stadt.« Senn rät dazu, »den Ball flach zu halten und jetzt nicht auf die Bundeswehr zu schießen«.