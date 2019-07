Paderborn (WB). Die Kirche kommt Daniel Bogner vor wie eine absolute Monarchie, in der eine vorrevolutionäre Stimmung herrscht. Der Professor der Theologie hat ein Buch veröffentlicht, das eine kritische Abrechnung mit der aktuellen Kirche ist. Jetzt stellte er das Werk in der Paderborner Bonifatius-Buchhandlung vor.

Eingeladen hatte das Bildungshaus Liborianum des Erzbistums Paderborn, begrüßt wurde Daniel Bogner von dessen Leiter Andreas Hölscher. Die Veranstalter hatten mit der Einladung des Theologen einen guten Riecher bewiesen, denn Bogners Buch, wenn auch erst seit einigen Wochen auf dem Markt, tritt den Nerv und erntet viel Zustimmung.

In Paderborn waren fast 50 Zuhörer zu der Lesung gekommen, eine für dieses sperrige Thema durchaus beachtenswerte Zahl. Engagiert war auch die abschließende Diskussion, die Moderatorin Linda Michalke leitete – auch wenn sich zu diesem Zeitpunkt zeigte, dass das Publikum recht homogen zusammengesetzt war. Gegenmeinungen blieben aus.

Kritik ist schärfer geworden

»Ihr macht uns unsere Kirche kaputt … doch wir lassen das nicht zu« lautet der Titel der Bognerschen Kirchenanalyse und -kritik. Der erste Teil des Satzes gilt denen, die zurzeit Macht in der Kirche haben, der zweite den Kritikern, die ihrer Kirche treu ergeben sind, aber sie verändern wollen. Diese Kritik an der Kirche ist seit der großen Diskussion der Missbrauchsfälle schärfer geworden.

Tatsächlich habe auch ihm der Skandal die Augen geöffnet, sagt Bogner: »Danach war klar, so kann es nicht weitergehen.« Für ihn gibt es eine zentrale Ursache für das konstatierte Versagen der Kirche: Der Kirche fehle eine Verfassung und eine Überführung aus dem Zustand der »absoluten Monarchie« in eine Demokratie.

Gesetzgebung, Exekutive, Rechtsprechung: Das, was in der demokratischen Gewaltenteilung an verschiedene Akteure delegiert wird, um für eine Balance der Kräfte und Mächte zu sorgen, sei in der katholischen Kirche in der Hand des Bischofs konzentriert. Wenn es in der Kirche gut laufe, dann sei das dem Umstand geschuldet, dass der jeweilige Bischof sich wie ein »aufgeklärter Herrscher« verhalte.

Vorschläge für eine Verbesserung

In der Demokratie ist der Satz »Die Würde des Menschen ist unantastbar« Grundlage allen staatlichen Handelns. In der Kirche sei das »Heil der Seelen« Ziel und Zweck und, so Bogner, die »inhaltliche Währung« des Kirchenrechts. In der Gegenwart könne jedoch niemand hinter die Werte zurück, die sich aus dem Bekenntnis zur Würde ergeben, also Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Das sei das Grundproblem der Kirche heute.

Daniel Bogner liefert Vorschläge für eine Verbesserung. Die Kirche müsse eine Verfassung einführen, die die Gewaltenteilung vorsieht. Der Souverän, vergleichbar den Wählern in einer Demokratie, wären die getauften Christen, das »Volk Gottes«. Der eigentliche Souverän der Kirche bleibe Gott, aber die Kirche sei eine soziale Gemeinschaft, die sich Regeln geben müsse: »Was wir glauben und wir den Glauben leben, hat innerlich miteinander zu tun.«

Den Einwand, in der Weltkirche sei ein so weitreichender Schritt nicht möglich, lässt Bogner nicht gelten. Dieses Problem verblasse angesichts der Lage der aktuellen Kirche, die einen »beispiellosen Zusammenbruch« erlebt habe. Die Kirche kommt Bogner vor wie eine »Ruinenlandschaft«, in der sich die Menschen um einzelne Lagerfeuer scharen. Immer gelte auch für die Kirche, was für alle in schwierigen Situationen wichtige Motivation ist, sagte Bogner: »Die Hoffnung stirbt zuletzt.«