Von Ulrich Pfaff

Paderborn (WB). War sie eine Erpresserin? Oder wollte sie sich nur nicht um ihren Lohn prellen lassen? Diese Fragen haben das Landgericht Paderborn am zweiten Verhandlungstag in dem Prozess gegen eine 28-jährige Prostituierte aus Paderborn beschäftigt. Das Geständnis des Mitange­klagten der 28-Jährigen am Mittwoch könnte helfen, Licht ins Dunkel in dem Fall zu bringen.

Der Fall ist kurios: Wie berichtet, soll die junge Prostituierte, die sich über das Internet angeboten hatte, von Freiern später zusätz­liches Geld verlangt und ihren Forderungen mithilfe eines 26-jährigen Mannes Nachdruck verliehen haben. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft handelt es sich hierbei um einen Fall von räuberischer Erpressung.

Mitangeklagter gibt zu, einen 52-Jährigen aus Mülheim bedroht zu haben

Am zweiten Prozesstag legte der mitangeklagte Familienvater ein Geständnis ab: Er habe seiner Geliebten helfen wollen, ihre mit Freiern vereinbarte Bezahlung zu erlangen, die diese nach ihrer eigenen Behauptung zum Teil in erheblicher Höhe schuldig ge­blieben seien. »Ich war in sie verliebt, sie hat meinen Beschützerinstinkt geweckt«, ließ der 26-Jährige seinen Verteidiger Martin Mauntel für ihn erklären. Tatsächlich habe er deshalb einen 52-Jährigen aus Mülheim bedroht, insgesamt 2000 Euro herauszurücken – und später auch seinen BMW, den er dann selbst für über zwei Wochen gefahren habe, weil seine Geliebte keinen Führerschein ­besitze.

Bei einem Treffen in Paderborn habe sie ihn instruiert, zu dem Mülheimer ins Auto zu steigen. »Ich soll hoch pokern und rausholen, was geht«, soll die 28-Jährige ihm zuvor gesagt haben. Mit einem möglichen Überfall auf einen 56-Jährigen Freier aus Esslingen habe er nichts zu tun – den soll die 28-Jährige in Schloß Neuhaus versucht haben, mit einer vorgetäuschten Schwangerschaft in eine Falle zu locken.

Einen der Anklagepunkte wird das Landgericht wohl abtrennen

Ein neues Licht warf die Zeugenaussage eines jungen Paderborner Polizisten auf die Angelegenheit: Er hatte an der Telefonüberwachung teilgenommen, die nach der Anzeige des Mülheimers zu Jahresbeginn gegen die 28-Jährige eingerichtet worden war. Darin taucht ein Fall auf, in dem die Prostituierte sich mit einer erfundenen Geschichte bei einem weiteren Freier mit »Nachdruck« 1000 Euro erschlichen haben könnte.

Einen der Anklagepunkte wird das Landgericht verfahrenstechnisch wohl abtrennen: In Wuppertal sollen beide Angeklagte einen Freier in einem Hotel festgehalten und 10.000 Euro gefordert haben. Der Mann hat sich per Attest beim Gericht für längere Zeit krank gemeldet und kann als Zeuge nicht vernommen werden. In den Telefonüberwachungsdateien taucht sein Name mehrfach auf. Die 28-Jährige beklagte sich, der Freier habe sie betrogen. »Der lügt ständig und hat uns verarscht«, wurde die Paderbornerin aus einem von der Polizei mitgehörten Telefonat zitiert.

Ein Urteil soll am kommenden Mittwoch gesprochen werden.