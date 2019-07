Paderborn (WB). In Paderborn hat ein Feuer in der Tiefgarage Paderberg/Am Abdinghof am vergangenen Sonntag, 7. Juli, drei Autos vollständig zerstört. Die Ermittler der Kreispolizeibehörde Paderborn gehen mittlerweile davon aus, dass der Brand, der gegen 23.30 Uhr ausbrach, vorsätzlich gelegt worden sein könnte.