Von Matthias Band

Paderborn (WB). Mit Bravour, Charme und Begeisterung hat sie den Paderborner Bürger-Schützenverein (PBSV) erstklassig repräsentiert – und auch vom Regen ließ sich die amtierende Schützenkönigin Monika Koch nicht ihre gute Laune verderben, als sie am Freitagabend an ihrer Residenz am Schäferweg abgeholt wurde.