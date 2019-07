Von Timo Gemmeke

Mehr als 650 Schüler aus Deutschland reisen jedes Jahr mit Hilfe der Rotarier in zahlreiche Länder, weltweit sind es etwa 8000 Schüler. Teilnehmen können Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren. Nach ihrer Bewerbung und einer Vorbereitungsphase verbringen sie ein Jahr bei Gastfamilien in einem von 30 teilnehmenden Ländern; im Gegenzug nehmen auch sie einen anderen Schüler aus dem Ausland auf. »Der Austausch ist kein Urlaub, sondern eine Erfahrung fürs Leben«, sagt Egmont Rudolphi, Leiter des Jugenddienstes beim Rotary-Club Paderborn-Kaiserpfalz.

Jana Krumm ist mit Schlittenhunden gefahren und hat Elchfleisch gegessen

Diese Erfahrung hat auch Jana Krumm aus Wewer gemacht. Die 17-Jährige hat ein Jahr in Finnland verbracht – obwohl der Plan vorher ganz anders aussah. »Ich wollte natürlich in die USA, wie viele andere auch«, erzählt sie. Auf einem der Vorbereitungstreffen für den Austausch sei sie mit »Outbounds« (Rotarier-Jargon für Austauschschüler) aus anderen Ländern in Kontakt gekommen. »Nach den Gesprächen mit anderen Austauschülern hab ich mich spontan für Finnland entschieden.« Im Land der tausend Seen ist Jana Krumm nicht nur mit Schlittenhunden durchs verschneite Hinterland gefahren und hat Elchfleisch – in Skandinavien eine Delikatesse – probiert. »Ich habe Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt, mit denen ich bis heute Kontakt habe.«

Trotz der romantischen Aussicht auf ein Jahr voller Abenteuer weisen die Rotarier auf die Schulpflicht hin, die für alle Teilnehmer gilt. »Vor der G8-Regelung haben viele das elfte Schuljahr übersprungen und für unseren Austausch genutzt«, erklärt Dr. Till Moog, Counselor beim Rotary-Club Paderborn-Stadt und Land. Das sei auch der Grund, warum aktuell die Bewerber für das Jahr 2020/2021 fehlen würden. Ahle: »Die verkürzte Oberstufe schreckt viele Schüler ab, die dann häufig nicht ein Jahr im Ausland einschieben wollen.« Die würden dann häufig nach dem Abitur per Work-and-Travel in ferne Länder reisen – allerdings ohne die Privilegien, die der Rotary-Austausch biete.

Für den Austausch muss die Familie nicht Mitglied im Rotary-Club sein

»Wir suchen passende Gastfamilien, regeln Versicherungen und Visa und zahlen für längere Ausflüge auch ein Taschengeld«, nennt Dietmar Ahle einige der Vorteile aus seiner Sicht. Alle anderen Kosten würden die Familien selbst übernehmen, meist dann im Gegenzug für den Aufenthalt des eigenen Kindes in einer anderen Familie.

»Für einen Austausch muss die Familie nicht Mitglied im Rotary-Club sein«, unterstreicht Ahle noch einmal. Für ein Austauschjahr bewerben können sich Schüler noch bis 31. Oktober. Weitere Informationen zum Austausch und zur Bewerbung gibt es im Internet unter: https://www.rotary-jd.de/distrikte/distrikt-1900/