In einer kleinen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Foto: Feuerwehr Paderborn

Paderborn-Schloß Neuhaus (WB). Um 4 Uhr morgens wurde die Feuerwehr Paderborn am Donnerstag zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Residenzstraße in Schloß Neuhaus gerufen. Die Anruferin war durch die Rauchmelder in ihrer Wohnung geweckt worden und hatte daraufhin die Feuer alarmiert.