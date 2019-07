Von Maike Stahl

Paderborn (WB). Dario Faruggio hält ein kleines Gerät an seinen Kleiderschrank. Nach einem kurzen Moment sagt es »Blau«. Direkt daneben erhält der 31-Jährige die Auskunft »Schwarz«. Er nickt zufrieden. Das ist sein Reich. Sehen kann der blinde SCP-Fan es selbst zwar nicht. »Ich weiß aber, wie es aussehen müsste«, sagt der gebürtige Sizilianer, der sich 1997 tatsächlich noch auf den ersten Blick in den SC Paderborn verliebte.

»Wir waren gerade aus Italien hierhergekommen, sind ins Hermann-Löns-Stadion gegangen und meine Liebe ist sofort entflammt«, erzählt der frühere Juventus-Turin-Fan, der zu dieser Zeit tagsüber noch einigermaßen sehen konnte. An seine erste Fußball-Liebe erinnern heute nur zwei Juventus-Spielerfiguren auf Dario Faruggios schwarz-blauem Kleiderschrank, alles andere musste nach und nach den SCP-Fanartikeln weichen.

»Die Benteler-Arena konnte ich damals gerade noch erkennen«

»Ich kenne das Vereinslogo noch, konnte die Benteler-Arena gerade noch erkennen, als sie fertig wurde und kann mir alles vorstellen«, beschreibt er, warum ihm sein Zimmer so wichtig ist, auch wenn er es nicht sieht. Seit 2008 ist er völlig erblindet und erkennt nur noch Schatten. »Da waren die Wände meines Zimmers aber noch weiß. Erst danach haben wir angefangen, alles in den Vereinsfarben zu gestalten.« Tatkräftige Hilfe erhält Dario Faruggio von seinen Eltern, die mit Kreativität und handwerklichem Geschick einiges möglich gemacht haben, von dem selbst der offizielle Fanshop nur träumen kann.

Da wären zum Beispiel die Möbel – mit Farbe und Folien selbst gestaltet. Aber auch die Vorhänge sind ein Unikat. »Die hat meine Tante aus der Bettwäsche selbst genäht, weil Gardinen gar nicht im Handel waren.« Den Mannschaftsbus des SCP gab es im Fachhandel ebenfalls nicht, als der Super-Fan ihn unbedingt haben wollte. »Daraufhin habe ich eine Spezialanfertigung beim Modellbauer in Auftrag gegeben«, erinnert er sich. Sehr viel Herzblut hat er auch in das vergrößerte Luftbild investiert, dass die Benteler-Arena bei einem Abendspiel gegen Köln zeigt. »Ich musste ziemlich dafür kämpfen, bis ich die Genehmigung für einen großformatigen Ausdruck hatte«, berichtet Dario Faruggio. Aber er hat es geschafft und ist stolz auf diesen Erfolg, auch wenn er sich das Foto nur beschreiben lassen kann.

Auch bei Auswärtsspielen gibt es Serviceplätze für sehbehinderte Fans

Gefunden hatte er es selbst im Internet. »Die Sprachausgabe am Computer macht das möglich«, berichtet er. Darüber ist er auch stets auf dem Laufenden, was Neuigkeiten des SCP betrifft, tauscht sich mit anderen Fans im Facebook-Forum aus und stößt auf neue Ideen für Fan-Artikel. Auf die Stimme anderer ist der 31-Jährige auch im Stadion angewiesen. »Ich habe seit sieben Jahren eine Dauerkarte auf den Plätzen für Sehbehinderte in Block A. Damals waren wir zu Viert, inzwischen gibt es schon 17 Plätze«, erzählt er. Die meisten anderen haben wie er Dauerkarten, so dass im Laufe der Jahre eine tolle Gemeinschaft entstanden sei, »Fußball verbindet eben!« Einige Plätze für Sehbehinderte werden nicht als Dauerkarten vergeben, sondern für Gästefans freigehalten.

»Das ist ein toller Service, den mittlerweile fast alle Vereine in der ersten und zweiten Liga anbieten«, erzählt Dario Faruggio. Deshalb will er auch auf jeden Fall zum Bundesliga-Auftakt nach Leverkusen fahren. »Ich habe schon viele tolle Auswärtsspiele besucht. Köln war toll, aber auch das 5:0 in Osnabrück«, erinnert er sich. »Ich habe aber natürlich auch ganz bittere Spiele erlebt. Zum Beispiel, als wir – auch in Osnabrück – den Abstieg in die vierte Liga besiegelt haben.«

Für die bevorstehende Bundesligasaison ist Dario Faruggio aber optimistisch. »Die mitreißende Spielweise kommt rüber, auch wenn man es nicht sieht.« Dafür sorgen die Kommentatoren und natürlich die anderen Fans im Stadion. »Die Stimmung packt mich jedes Mal.« Die Spielbeschreibung müsse man sich vorstellen, wie bei der Konferenzschaltung auf WDR 2, nur präziser. »Manchmal ist es Nervenkitzel pur.«