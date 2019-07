Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Wem gehörte das mit Silber und Gold verzierte Pferdegeschirr? Das fragen sich die Paderborner Stadtarchäologen und Martin Kroker, der Leiter des Museums in der Kaiserpfalz. Das Geschirr kam bei der größten Flächengrabung in Paderborn im Neubaugebiet »Springbach Höfe« zum Vorschein. Was dort zwischen September 2017 und November 2018 entdeckt wurde, wird jetzt in der Kaiserpfalz in der Ausstellung »Lost Places – vergessene Siedlungen im Paderborner Osten« gezeigt.