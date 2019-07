TK Maxx will ins ehemalige Dany-Haus ziehen. Foto: TK Maxx

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Ein großer Leerstand gehört vermutlich noch in diesem Jahr der Vergangenheit an: Der Mode-Filialist TK Maxx wird nach Informationen dieser Zeitung das ehemalige Dany-Haus am Paderborner Königsplatz beziehen.

Weder von Seiten des Unternehmens noch vom Vermieter, der Klingenthal Textilhäuser GmbH, dem das ehemalige Dany-Haus gehört, gibt es dazu derzeit eine Bestätigung. »Es ist Stillschweigen vereinbart worden«, sagte Ferdinand Klingenthal über den neuen Mieter. Immerhin: Die Mode-Kette sucht schon fleißig Mitarbeiter für den neuen Standort in Paderborn. In den einschlägigen Job­börsen werden Verkäufer, Teamleiter und stellvertretende Filialleiter für das Geschäft gesucht.

Arbeiten im ehemaligen Dany-Haus sollen im Herbst abgeschlossen sein

Uwe Seibel, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Paderborn, berichtet, dass auch er keine Informationen zu einem möglichen Eröffnungstermin habe. Er kenne nur Gerüchte. Seit Monaten schon laufen die Arbeiten an dem ehemaligen Dany-Haus. Voraussichtlich im Herbst könnten diese abgeschlossen sein, heißt es. Sollte TK Maxx (Markenkleidung für Damen, Herren und Kinder) zügig eröffnen, würde der Filialist vermutlich noch vom Weihnachts­geschäft profitieren können.

Dazu Seibel: »Sollte tatsächlich TK Maxx am Königsplatz eröffnen, wäre das auf jeden Fall eine Bereicherung für das Areal – übrigens wie jeder andere nicht mehr vorhandene Leerstand auch.« Für die Quartiersentwicklung an den Königsplätzen halte er die Neubelegung des ehemaligen Kaufhauses für extrem wichtig. »Wir gehen davon aus, dass ein solcher Händler auf einer solch großen Fläche eine entsprechende Kundenfrequenz bringen wird.« Davon könnten alle anderen auf den Königsplätzen ebenfalls profitieren. Vor allem das Gastronomieangebot sei hier enorm gewachsen, stellt Seibel fest. Insbesondere die Vielfalt sei beeindruckend. Dazu gehören das Pizza-Restaurant L’Osteria genauso wie der Sushi-Spezialist Sakura, der neu eröffnet hat. Demnächst – vermutlich nach Libori – werde die Speisekarte um das neue Flammkuchen-Haus erweitert. Außerdem siedelt sich neben dem Residenz ein indisches Restaurant an, berichtet Seibel.

Chef der Werbegemeinschaft sieht »positive Signale« für die Innenstadt

Nur ein paar Meter weiter gibt es auch gute Nachrichten vom ehemaligen Sappho: An der Marienstraße 20 eröffnet an diesem Donnerstag um 20 Uhr der »Container« mit Bar, Comedy, Livemusik und Kunst. Dazu Seibel: »Es ist der allgemeine Trend: Der Einzelhandel rückt in den Hintergrund und die Gastronomie profitiert.«

Trotzdem tut sich auch etwas in Sachen Textilien. Jüngst hat neben dem Pollux-Kino der Herrenausstatter »UG« eröffnet. Und auch die Wiederbelegung des ehemaligen »Sarah & Sue« mit dem Jack Wolfskin-Store sieht Seibel positiv. »Das tut dem Schildern gut«, meint er. Allein die Entwicklung in der Libori-Galerie stimme ihn nachdenklich.

»Weniger Leerstand, kleine Shops, gutes Gastroangebot«: Der Chef der Werbegemeinschaft sieht »positive Signale« für die Innenstadt. Dazu gehöre auch die Citylogistik, die sich in Vorbereitung befinde. Ziel sei es, die Transporter der Paketdienstleister aus der Westernstraße und dem Umfeld zu verbannen. »Wir sind da auf einem guten Weg.« Um den Lieferverkehr zu optimieren, soll es zentrale Annahmestellen außerhalb der Einkaufsstraßen geben. Die Pakete werden dann »auf der letzten Meile« mit E-Lastenfahrrädern zum Empfänger gebracht, sagt Seibel. Man werde sich das in Oldenburg anschauen, wo es eine solche Logistik schon gebe.