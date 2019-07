Im Herbst will der Mode-Filialist TK Maxx ein Geschäft in Paderborn eröffnen. Foto: TK Maxx

Paderborn (WB). Der Mode-Filialist TK Maxx will im Herbst im ehemaligen Dany-Gebäude am Königsplatz einen neuen Store eröffnen. Das bestätigte die Modekette am Montag in einer Pressemitteilung.