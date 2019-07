Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). »Ich für dich und du für mich. Denn zusammen sind wir stark.« So heißt es im Chorus des Liedes »Ich für dich«, das René Glomba für die Deutsche José-Carreras-Leukämie-Stiftung geschrieben hat. Es wird auch bei dem Benefizkonzert am Freitag, 9. August, in Schloß Neuhaus zu hören sein.

»Spenden für an Leukämie erkrankte Menschen zu sammeln, liegt mir am Herzen«, betont Glomba. Krebs sei ohnehin schlimm, aber wenn es dann auch noch Kinder treffe, nehme ihn das immer stark mit, gibt der Sänger der Band Gravur zu. Mit seinen Mitmusikern Jan Kramer (Gitarre), Michael Freiwald (Leadgitarre), Lars Kämper (Bass), Marian Meyer (Schlagzeug) und Alex Cvetkovic (Keyboards) stellt sich Glomba in den Dienst an der guten Sache. Für das Benefizkonzert konnte er mit 440 Hertz und White Coffee zwei weitere Bands aus der Region gewinnen.

Zudem hat die Freilichtbühne Schloß Neuhaus Glomba ihre volle Unterstützung zugesagt. Sie stellt die Bühne zur Verfügung, übernimmt das Catering und ließ bereits Flyer und Plakate drucken. Auch Landrat Manfred Müller steht als Schirmherr hinter der Veranstaltung.

Tickets in drei Kategorien

Für das Konzert werden Tickets in drei Kategorien verkauft. Das bronzene ist für fünf Euro zu haben, das silberne kostet zehn und das Goldticket 20 Euro. Jeder Besucher könne sich so überlegen, wie viel Geld er für die Stiftung des spanischen Opernsängers übrig hat, erläutert Glomba. Der 26-Jährige sammelt seit sieben Jahren für die Stiftung. »Leukämie muss heilbar werden«, sagt er und hofft, dass jeder Euro die Forschung voranbringt. Als Logopäde in einer Rehaklinik in Bad Driburg hat Glomba mehrfach Patienten behandelt, die zuvor schon mit der Diagnose Blutkrebs konfrontiert worden waren.

Ein Benefizkonzert zu organisieren – damit hatte Glomba bislang keine Erfahrung. Seit mehr als einem Jahr ist er damit beschäftigt, und jetzt sind es nur noch wenige Wochen, bis die Besucher ab 18.30 Uhr aufs Gelände der Freilichtbühne gelassen werden und um 19 Uhr die erste Band loslegt.

»Hauptsache, wir können etwas Geld sammeln«

»Wir spielen vor zwei Leuten, vor 100 oder 500. Hauptsache, wir können etwas Geld sammeln«, betont Glomba. Zurzeit proben die Musiker von Gravur intensiver als sonst. Gravur steht für Poprock in deutscher Sprache, die Band Pur hat vor allem den Sänger geprägt. Wer Gravur vorab hören möchte, könne sich etwa bei Spotify einen Eindruck verschaffen, sagt Glomba. Im Moment ist ihm am wichtigsten, dass am 9. August viele zur Freilichtbühne kommen. Im Chorus des Liedes heißt es weiter: »Ich für dich und du für mich. Weil das in uns verborgen lag.«

José Carreras hat den Blutkrebs besiegt

José Carreras strahle auf ihn eine »starke Präsenz« aus, sagt Glomba über den spanischen Tenor. Der erkrankte 1987 an Leukämie, konnte den Blutkrebs aber besiegen. 1988 gründete er die Fundación Internacional José Carreras para la lucha contra la leucemia mit Sitz in Barcelona. Den deutschen Ableger gibt es seit 1995. Ziel ist es, die Forschung zur Krankheit und die Suche nach Knochenmarkspendern zu unterstützen und die Betreuung der Patienten zu verbessern. Carreras (72) präsentiert jedes Jahr eine Gala in Deutschland. Die 25. ist am 12. Dezember in Leipzig, der MDR wird sie übertragen. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Karten für das Konzert jetzt in Schloß Neuhaus gibt es im Internet: www.freilichtbuehne-schlossneuhaus.de.