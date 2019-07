Von Maike Stahl

Für Heike Seele erfüllt sich mit der Bauernhofkita ein Traum. Foto: Stahl Für Heike Seele erfüllt sich mit der Bauernhofkita ein Traum. Foto: Stahl

»Für uns erfüllt sich hier ein Wunschtraum«, sagt Diplom-Sozialpädagogin Heike Seele, Gründerin und Geschäftsführerin der gleichnamigen Stiftung, die bereits mehrere Kitas und die Grundschule Lummerland in Paderborn betreibt . »Stadtkinder brauchen diese Naturerfahrungen, damit sie diese im Herzen behalten«, ist die Pädagogin überzeugt. Ganz davon abgesehen biete das Gelände eine Fülle von Möglichkeiten, die die Kinder zum Lernen und Sammeln neuer Erfahrungen motivieren.

Einen besonderen Platz in den Herzen von Max, Jona, Lou und Florentine haben die Ponys und Zwergesel Gustav, Dobby, Lisa und Pacco, die seit zwei Jahren auf der Lummerland-Ranch leben. Regelmäßig machen die Kinder in Gruppen einen Ausflug zur Ranch, um dort einen Tag zwischen den Tieren in der Natur zu verleben. »Das Gelände ist von unseren Einrichtungen aus über einen kleinen Spaziergang durch Felder und Wiesen gut zu erreichen«, freut sich Heike Seele über die Möglichkeiten, die der Natur-Erlebnishof Kindern und Erwachsenen bietet. Die Jüngsten dürfen bei Bedarf ein Stück im Bollerwagen mitfahren.

Jeden Tag sind verschiedene Aufgaben zu erledigen

»Aber für die Kinder ist es ein Bauernhoftag das Größte, sie spazieren gerne dahin«, erzählt Heike Seele. Vor Ort erwartet die Tagesgäste ein behaglich eingerichteter Schiffscontainer mit kleiner Küche, Holzofen und Kuschelecke zum Aufwärmen und Pausieren sowie das große, naturnah gestaltete Gelände, das mannigfaltige Abenteuer verspricht. Am Anfang werden immer die Aufgaben des Tages verteilt, die reichen von Tiere Füttern, über das Pflanzen vorgezogener Setzlinge, Obst ernten und Mus kochen bis zum Einsammeln der Pferdeäpfel auf der Wiese und dem Bau einer Benjeshecke. »Es gibt immer etwas zu tun und die Kinder schätzen es sehr, in diese Abläufe eingebunden zu werden.«

Deshalb ist es aus Sicht von Heike Seele ein Glücksfall, dass der Stiftung seit Anfang Januar nun eine erweiterte Fläche und ein Haus mit etwas 120 Quadratmetern und Nebengebäuden zur Verfügung stehen. Möglich gemacht hat das Friedbert Agethen, der das Gelände erworben und der Stiftung zur Verfügung gestellt hat. Damit ist auch die Einrichtung der Bauernhof-Kita möglich geworden. Das Haus, das in den vergangenen Monaten modernisiert und den Bedürfnissen der Kinder angepasst wurde, bietet Platz für eine Gruppe mit 20 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren.

Es gibt noch zwei freie Plätze

Wenn die Kinder eingezogen sind, soll auch der Viehbestand erweitert werden. Wollschweine, Hühner, Hasen, Ziegen und Laufenten sollen die Tage auf dem Erlebnishof noch abwechslungs- und lehrreicher machen. Und auch das Team der ehrenamtlichen Unterstützer soll noch wachsen. »Ideal ist es, wenn alle voneinander profitieren, und sich gegenseitig befruchten«, beschreibt Heike Seele das Konzept. Gesucht sind daher zum Beispiel Senioren, die Zeit und Lust haben, sich auf die Arbeit mit den Kindern in der Natur und mit den Tieren einzulassen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, da es natürlich auch entsprechende Fachkräfte gibt. Als Dankeschön für ihr Engagement dürfen die Ehrenamtlichen in dem reich gefüllten Garten für ihren Bedarf ernten. Auch in den Kitas und in der Mensa der Lummerlandschule kommt das selbst gezogene Obst und Gemüse regelmäßig auf den Tisch. Und auch zwischendurch dürfen die Kinder natürlich naschen – hier ein paar Stachelbeeren, dort eine Möhre, eben wie im Paradies.

Noch gibt es zwei freie Kita-Plätze auf dem Naturerlebnishof Bullabü. »Am liebsten hätten wir Kinder im Vorschulalter, damit wir eine gut Altersmischung haben«, sagt Heike Seele. Gesucht werden außerdem noch weitere Ehrenamtliche, die Spaß daran haben, sich gemeinsam mit den Kindern auf dem Hof zu betätigen. Wer Interesse hat, kann sich mit Tobais Junker, Telefon 05251/ 8920640, in Verbindung setzen.