Von Dietmar Kemper

Seit zwei Jahren betreibt Kuhlmann an der Greifswalder Straße die »Körperfabrik« und behandelt dort ihre Patienten. Wer sich an die 30-Grad-Stellung der Füße halte, bei dem sei der Körper aufgerichtet, also in einer gesunden Position. Zudem rollten die Füße dann so ab, wie es sein sollte, nämlich über die Fersen und den zweiten Zehenstrahl, betont Kuhlmann. Wer dagegen seine Füße nach innen richte oder sie parallel stelle, rolle ungesund über außen ab, was zu einem Fersensporn und Hallux (dicker Zeh) führen könne.

Überraschte Patienten

Als sie das ihren Patienten sagte, hörte Kuhlmann oft: »Das wusste ich nicht«. »Irgendwann hatte ich die Nase voll, das zu erzählen und habe ich mir gedacht: Schreib mal ein Buch«, erzählt die Frau, die seit 25 Jahren Physiotherapeutin ist und nach ihren Angaben das »erste Kompetenzzentrum für funktionelle Orthonomie und Integration in Paderborn« einrichtete. Orthonomie bezeichnet die Lehre von der Statik.

Die Füße eines Menschen sind der Dreh-und-Angelpunkt für die richtige Körperhaltung. Die beschreibt Kuhlmann in ihrem Buch mit dem eher philosophisch anmutenden Titel »Warum der liebe Gott die Zehen schräg abgeschnitten hat«. Kuhlmann verfasste das Buch, ließ es drucken und bietet es ihren Patienten an.

»Gott« habe die Zehen deshalb schräg abgeschnitten, damit Menschen ihre Füße eben in der leichten V-Stellung in einem Winkel von 30 Grad zueinander stellen, alle Zehen benutzen und so gesund abrollen können, erklärt die Expertin den Titel. So könne man auf allen drei Ballen (Groß- und Kleinzehenballen und Ferse) gleichmäßig stehen.

Achten Mediziner nicht auf die Fußstellung?

Ihre Ratschläge seien gar keine neue Entdeckung, betont Kuhlmann. Der Anatomieatlas, den sie während ihrer Ausbildung ausgiebig studierte, lege die Fußstellung nahe. Mediziner achteten aber nicht auf die Fußstellung, behauptet Kuhlmann: Wenn zu ihnen ein Patient mit Rücken-, Nacken- oder Hüftbeschwerden komme, schauten sie nur dort nach und ließen die Füße außen vor. Viele Menschen hingen falschen Vorstellungen an, bedauert Kuhlmann und weiß, dass Eltern in Einzelfällen ihren Kindern Schläge für den Fall androhen, dass die Füße nicht parallel stehen.

Mit der 30-Grad-Stellung könne man die gesundheitlichen Probleme buchstäblich weglaufen, sagt die 50-Jährige. Innerhalb weniger Tage oder Wochen stelle sich auch bei Achillessehnenreizungen und Hüftbeschwerden eine Besserung ein, vor allem Kinder könnten sich schnell umstellen. Migräne entstehe auch dadurch, dass durch eine falsche Haltung Nackenmuskeln und Kopfgelenke eingeklemmt werden. Sylvia Kuhlmann wünscht sich, dass schon im Kindergarten die Jungen und Mädchen über die richtige Fußstellung aufgeklärt werden.