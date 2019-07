Geld und Karrierechancen reichen nicht mehr aus, um Fach- und Führungskräfte gewinnen und halten zu können. Da muss noch Luft bleiben zum Leben außerhalb des Firmengebäudes.

»Wer mit einer familienfreundlichen und lebensphasenorientierten Personalpolitik zu punkten versteht, liegt im Rennen um gute Mitarbeiter weit vorn«, betonte Landrat Manfred Müller. 47 Unternehmen erhielten aus seinen Händen eine Urkunde, die sie als »Familienfreundliches Unternehmen Kreis Paderborn 2019« ausweist.

»Sie haben alles richtig gemacht. Weil Sie erkannt haben, dass Ihr Erfolg, der Erfolg dieser Region, untrennbar mit den Menschen in ihrem Unternehmen verbunden ist«, sagte der Landrat.

In verschiedenen Kategorien bewertet

Der Weg dahin war eine Auditierung, die alle teilnehmenden Firmen mit Erfolg durchlaufen haben. Eine Jury bewertet die Teilnehmer in den Kategorien »Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort«, »Service und Unterstützungsangebote«, »Personal- und Organisationsentwicklung«, »Unternehmenskultur« sowie »Information und Kommunikation«.

Die Größe der ausgezeichneten Unternehmen reicht von 13 bis 2500 Mitarbeitern. Auch die Branchen könnten nicht unterschiedlicher sein. Die Palette reicht von Firmen aus dem Anlagen- und Metallbau, Handwerk und Bildung, Medien- und Softwareunternehmen, Krankenhäusern, Seniorenheimen bis hin zu Finanz- und Sicherheitsdienstleistern.

22 Unternehmen hatten bereits vor zwei Jahren das Siegel erhalten und ließen sich erneut zertifizieren. Größere Unternehmen punkteten mit betriebseigenen Kindergärten oder Ferienangeboten für die Kinder ihrer Mitarbeiter. Aber auch die kleineren Firmen überzeugten mit kreativen Ideen, zum Beispiel durch flexible und unbürokratische Arbeitszeitmodelle, gerade auch in Notfällen und Ausnahmezeiten, wenn plötzlich ein Familienmitglied erkrankt oder pflegebedürftig wird.

Pflege von Angehörigen eine Herausforderung

Letzteres liegt dem Landrat besonders am Herzen. Er betonte, dass man mit Familie in erster Linie immer kleine Kinder verbinde. Dabei sei die Pflege von Angehörigen eine mindestens genauso große Herausforderung.

Der Wunsch nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist zudem nicht ausschließlich weiblich. Zeit mit den Kindern zu verbringen, ist auch vielen Vätern immer wichtiger. »Familienarbeit wird partnerschaftlicher«, sagt Dr. Angela Siebert vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL. Bei der Wahl des Arbeitgebers zählten deshalb immer mehr auch die Familienorientierung, Verständnis und Wertschätzung. Unternehmen, die das alles in ihrem Alltag lebten, hätten auch geringere Fehlzeiten und weniger Fluktuation.

Der Erwerb des Siegels eröffnet zudem die Chance, sich untereinander zu vernetzen und Ideen auszutauschen. Seit zwei Jahren lädt das Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL die Unternehmen zu Workshops und Veranstaltungen ein.

Die »Familienfreundlichen Unternehmen Kreis Paderborn 2019«

