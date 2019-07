Das Gesicht der IBB Hotel Collection in Paderborn ist Simone Bee-Seyfarth. Die Hotelmanagerin blickt zufrieden auf die vergangenen zwei Jahre zurück. »Die Tendenz ist stetig steigend. Das ist wichtig und zeigt die richtige Richtung.«

Simone Bee-Seyfarth ist das Gesicht des IBB Blue Hotels Paderborn. Foto: WB

Die gelernte Hotelfachfrau aus Bad Lippspringe hat schon einiges an Erfahrung in der Hotellerie gesammelt. Angefangen hat alles mit der Ausbildung in Bad Sassendorf, dann ging es nach Düsseldorf, London und in die Schweiz, wo sie in Luzern, Lausanne und Interlaken in verschiedenen Hotels des Luxussektors tätig war. Zwei Winter und einen Sommer verschlug es sie als Restaurantleitung nach Kitzbühel, bevor der nächste Abschnitt in Hamburg auf dem Süllberg in Blankenese, beim Zwei-Sterne-Koch Karlheinz Hauser, begann. Hier war sie verantwortlich für den Eventbereich, und betreute große, aufwendige Hochzeiten genauso wie kleinere Bankette, Bälle, Konferenzen und viele andere Veranstaltungen der High Society des Nordens.

Spirit einer professionellen Mannschaft

Inzwischen ist sie froh, in der Heimat und in dem blauen Hotel an der Talle angekommen zu sein. Mit ihrem Arbeitgeber, der IBB Hotel Collection, kann sie sich bestens identifizieren: »Diese Hotelkette ist ein zeitgemäßes, innovatives und aufstrebendes Unternehmen, in der die Betriebsphilosophie gelebt wird und die gemeinsam festgelegten Werte eine große Rolle spielen«, sagt sie.

Besonders stolz ist Simone Bee-Seyfarth auf Ihr Team. »Wir haben schon so viel geschafft und entwickeln uns immer weiter. So bleiben alle am Ball und motiviert.« Ihr Führungskonzept ist einfach und dennoch so schwierig, die Mitarbeiter immer mit einbeziehen und Verantwortungen übertragen, ist Ihre Devise. Das wiederum funktioniert nur mit Respekt, Ehrlichkeit und Vertrauen.

Das ist wohl der Spirit der professionellen Mannschaft im IBB Blue Hotel Paderborn, für die der Beruf und die tägliche Arbeit weit mehr als nur ein Job sind. Hier ist man Gastgeber aus Leidenschaft.

Tagungsraum in der dritten Etage

Das spüren auch die Gäste, die vom Aufenthalt stets begeistert sind und gerne wieder kommen. Inzwischen ist auch die Auslastung an den Wochenenden enorm gestiegen. Touristisch ist Paderborn sehr interessant und es finden viele Sport-, Musik- und andere Veranstaltungen statt. Ob Fußball- oder Tanzgruppen, Fahrradfahrer oder Wanderer, Touristen oder Geschäftsleute, das Konzept des IBB Blue Hotels Paderborn überzeugt: moderate Preise, große Zimmer mit Klimaanlage, kostenfreies Parken, Gratis WLAN und ein ausgiebiges Frühstück in der Bäckerei Niermann nebenan. Hier wurde sogar vor Kurzem das Frühstücksbuffet umgebaut, so dass die wichtigste Mahlzeit des Tages den Hotelgästen und auch externen Gästen noch besser präsentiert werden kann.

Ein 60 Quadratmeter großer, hochwertig ausgestatteter Tagungsraum in der dritten Etage des Hotels gehört ebenfalls zum Angebot und kann mit Vollverpflegung gebucht werden.