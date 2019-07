Von Maike Stahl

Hier entsteht die Libori-Kirmesmeile Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

Auf dem obersten Parkplatz des Liboriberges bauen die Teams von August Schneider und Martin Blume mit der Wildwasserbahn »Piratenfluss« und der Geisterbahn »Daemonium« gerade zwei Großfahrgeschäfte auf. Möglich ist das auf dem begrenzten Raum nur, weil beide ein wenig miteinander verschachtelt werden. »So eng war es noch nie. Das können nur Schausteller«, ist Martin Blume zufrieden, dass tatsächlich alles genau so passt, wie Marktmeister und Schausteller es im Vorfeld ausgeklügelt haben. Blumes Geisterbahn, in der die Fahrgäste für dreieinhalb Minuten auf vier Etagen unterwegs sind, ist an der Front direkt vor die Stützen der Wildwasserbahn von August Schneider gebaut.

»Letztes Jahr haben viele eine Wildwasserbahn vermisst«

Auch Matthias Amediek ist glücklich, in diesem Jahr zwei so große Fahrgeschäfte – die Geisterbahn ist weltweit die größte mobile Bahn ihrer Art und steht laut Blume kurz vor dem Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde – präsentieren zu können. »Im heißen letzten Jahr haben viele eine Wasserbahn vermisst. Schön, dass das jetzt geklappt hat.« August Schneider betreibt zwar gleich drei mobile Wildwasserbahnen, viel mehr gibt es allerdings auch nicht. Deshalb freut der gebürtige Paderborner sich, in diesem Jahr auch auf dem Hamburger Dom und dem Münchner Oktoberfest vertreten zu sein. 230.000 Liter Wasser fasst die Bahn, die eine Pumpe mit 2000 Litern pro Sekunde in Schwung bringt.

Aber auch an anderen Stellen sind die Schausteller zusammengerückt. Mario Risse aus Lemgo ist mit seinem Kinderfahrgeschäft Märchenland direkt ans Rosentor gerückt. Die Litfaßsäule, die dort steht, hat er kurzerhand umbaut. »Ich habe das im Dezember ausgemessen und war mir sicher, dass es klappt. Ein bisschen nervös war ich dann beim Aufbau aber trotzdem«, berichtet er. Sollte er diesen Standplatz künftig öfter haben, werde er sich für die Litfaßsäule etwas einfallen lassen. »Da könnte man zum Beispiel Rapunzels Turm draus machen«, hat er schon Ideen. Vor dem Riesenrad ist dadurch Platz für ein weiteres Kult-Fahrgeschäft entstanden, das es auf Libori die letzten Jahre nicht gab: den Super Hopser.

Bummelpässe zu gewinnen

Wer jetzt Lust auf einen ausgiebigen Bummel über den Liboriberg bekommen hat, hat die Chance, einen von sechs Bummelpässen zu gewinnen, die prall gefüllt mit Freifahrtsscheinen sind. Die Gewinnhotline des WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATTES erreichen Sie an diesem Donnerstag unter 01379/883009 (0,50 EUR/Anruf Festnetz, ggf. andere Preise Mobilfunk). Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.