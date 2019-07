Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Zurück an den Verhandlungstisch: Das fordert NRW-Ministerin Ina Scharrenbach mit Blick auf die aktuelle Debatte über die städtische Wohnungsgesellschaft. Der Streit zwischen Handwerk und Wohnungswirtschaft auf der einen sowie Politik auf der anderen Seite sollte zum Wohl der Allgemeinheit beigelegt werden, forderte sie am Mittwoch bei ihrem Besuch in Paderborn.

Die in Paderborn geführte Diskussion über die Zukunft des Wohnungsmarktes sei landesweit eine Besonderheit, stellte die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung des Landes NRW gegenüber dieser Zeitung fest. In vielen anderen Städten seien nach dem Zweiten Weltkrieg städtische Wohnungsbaugesellschaften gegründet worden, um der herrschenden Wohnungsnot zu begegnen. Das sei in Paderborn anders. Hier finde man auch ohne diese städtische Gesellschaft einen funktionierenden Wohnungsmarkt mit bezahlbarem Wohnraum vor, sagte sie am Rande ihres Besuchs, in dessen Mittelpunkt die Besichtigung zweier Vorzeigeprojekte des Spar- und Bauvereins stand.

Ministerium will Auflagen beim Bau nachjustieren

»Ich bin mir sicher, dass der Rat der Stadt Paderborn und das Handwerk zusammen mit der Wohnungswirtschaft zu einer verträglichen Lösung kommen werden. Das setzt aber eine gegenseitige Bereitschaft voraus«, sagte Scharrenbach.

Gastgeber Thorsten Mertens vom Spar- und Bauverein signalisierte diese Bereitschaft und rief die Befürworter der Wohnungs­gesellschaft dazu auf, die »bisher ideologisch geprägte Argumentation« hinter sich zu lassen, um nicht die Tür für weitere Gespräche zuzuschlagen. Ein Wohnbauprojekt in der Größenordnung der Alanbrooke-Kaserne »lässt sich auch gemeinschaftlich bauen und verwalten«, betonte Mertens. Er setze auf einen parteiübergreifenden Konsens, der die Faktenlage berücksichtige, sagte der Geschäftsführer des Spar- und Bauvereins. Dazu gehöre der Rückgang wohnberechtigter Bürger ebenso wie die Kostenexplosion beim Bauen aufgrund steigender Auflagen.

Ministerin Ina Scharrenbach kündigte an, dass das Ministerium gerade beim Thema Auflagen nachjustieren wolle, um das ­Bauen günstiger zu gestalten. Vor allem der Stellplatznachweis an Studentenwohnheimen bedürfe einer Überarbeitung.

Kommentar

Paderborn ist in vielerlei Hinsicht – im positiven Sinne – einzigartig. Einzigartig ist aber wohl auch der erbitterte Streit um die Zukunft der gerade gegründeten städtischen Wohnungsgesellschaft. Der politische Beschluss, private Investoren beim geförderten Wohnungsbau in der Alanbrooke-Kaserne nicht von der Verbilligungsrichtlinie profitieren zu lassen, hat den Zorn von Handwerk und Wirtschaft her­aufbeschworen. Der Streit kann nur von den beteiligten Akteuren gelöst werden. Ohne Mediator ist das wohl kaum noch möglich. Wer kommt da in Frage? Für Ministerin Ina Scharrenbach ein Zustand, der schnellst möglich geklärt werden sollte. Doch auch das Ministerium hat noch viele Hausaufgaben zu erledigen.

Die Praxis zeigt, dass manche Verordnungen, die in Düsseldorf am grünen Tisch beschlossen werden, keinen Sinn ergeben. Wieso braucht ein Studentenwohnheim zwingend eine Tiefgarage für 800.000 Euro, wenn die Studenten mit Bus, Bahn und Rad unterwegs sind? Hier muss nachjustiert werden, um die davon galoppierenden Baukosten wieder einzuholen. Für das Wohnheim des Spar- und Bauvereins an der Warburger Straße kommt das zu spät. Aber für kommende Projekte ist der Zug noch nicht abgefahren. Ingo Schmitz