Paderborn (WB). Der Schwergutspezialist Universal Transport mit Hauptsitz in Paderborn ist jetzt offizieller Sicherheitspartner des Bundesverkehrsministeriums (BMVI). Das Unternehmen verpflichtet sich damit nach eigenen Angaben im Rahmen der »Aktion Abbiegeassistent« dazu, seine Fahrzeugflotte noch vor dem verbindlichen Einführungsdatum auf EU-Ebene mit dem technischen Assistenzsystem auszurüsten. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) überreichte Geschäftsführer Holger Dechant in Berlin nun die Urkunde als Sicherheitspartner.

»Sicherheit im Straßenverkehr und speziell die Thematik Toter Winkel beschäftigen uns als Schwergutlogistiker tagtäglich. Wir sind hier bereits sehr aktiv und rüsten unsere Flotte mit den modernsten Sicherheitssystemen aus und – wo immer möglich – nach«, sagt Dechant. »Bei Unfällen gibt es – ganz unabhängig von der eigentlichen Schuldfrage – immer mindestens zwei Opfer. Auch der Berufskraftfahrer möchte nicht in diese Situation geraten. Wir unterstützen die ›Aktion Abbiegeassistent‹ und unterstreichen damit unser Engagement, Abbiegeunfälle durch den Toten Winkel zu vermeiden.«

750 Mitarbeiter und 350 Fahrzeuge im Bereich der Schwerlastlogistik

Universal Transport werde künftig zur Erweiterung seiner Spezialflotte ausschließlich Neufahrzeuge wählen, die mit einem zusätzlichen Abbiegeassistenten ausgestattet seien. Das gelte auch für Fahrzeuge, die im Ausland eingesetzt werden. Mit 750 Mitarbeitern und einer Flotte von 350 Fahrzeugen im Bereich der Schwerlastlogistik zählt Universal Transport eigenen Angaben zufolge zu den führenden Unternehmen in der Branche. Der Schwerlastlogistiker ist Spezialist für grenzüberschreitende Verkehre und verfügt über 28 Niederlassungen in Deutschland, der Tschechischen Republik, Polen, Rumänien, Russland, Ukraine, der Türkei, Ägypten und Malaysia.

Das Unternehmen informiert darüber hinaus auch an weiterführenden Schulen und Grundschulen in Deutschland und im Ausland, welche Gefahren im Straßenverkehr durch die eingeschränkte Sicht von Berufskraftfahrern lauern. Für den praktischen Teil bringt Universal Transport dazu eine seiner Schwerlastzugmaschinen mit. So könnten die Kinder selbst erfahren, in welchem Bereich die Fahrer die Menschen trotz der großen Außenspiegel nicht sehen können. »So zeigen wir nicht nur die Gefahren, sondern auch die richtige Verhaltensweise im Straßenverkehr. Gepaart mit den künftig eingesetzten Assistenzsystemen kann so eine Vielzahl der Unfälle von vornherein vermieden werden«, sagt Dechant.