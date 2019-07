Die Liboriprozession vor dem Paderborner Rathaus hat das Paderborner Lego-Movie-Team Hundbrax in Szene gesetzt. Zu sehen ist der fertige Imagefilm nach der Premiere am Samstag um 16.30 Uhr auf dem Hundbrax-Youtube-Kanal. Foto: Hundbrax

Von Maike Stahl

Paderborner Jugendliche bauen für Imagefilm Rathaus aus Lego-Steinen nach Fotostrecke

Foto: Hundbrax Lego Movies

Dann wird auch der perfekte kleine Miniatur-Schrein im Maßstab 1:38 zu sehen sein, den Tim (21) und Luca Olszewski (17), Moritz Lütke-Westhues (16), Ben Pleininger (17), Sebastian Brumby (18), Julian Schlangenotto (18) und Timo Deutschmann (22) selbst hergestellt haben. »Wir durften den Originalschrein im Diözesanmuseum mit einem mobilen Scanner erfassen und haben das Modell dann im Vermessungsamt der Stadt im 3D-Drucker hergestellt«, berichtet Luca Olszewski.

Möglich war das auch, weil die Stadt selbst Auftraggeber für den Film über das Rathaus ist. » Bürgermeister Michael Dreier hat unseren Lego-Dom gesehen und uns gefragt, ob wir nicht auch das Rathaus bauen könnten«, erzählt Ben Pleininger. »Das hat uns natürlich riesig gefreut.« Allerdings war den Profis, die bereits mehrere Stop-Motion-Filme mit Lego gedreht haben, auch klar, dass da eine große Herausforderung auf sie wartet. »Die Weserrenaissancefassade hat es in sich«, weiß Moritz Lütke-Westhues.

Um das Historische Rathaus so detailgetreu wie möglich in Lego umzusetzen zu können, stellte die Stadt Hundbrax Grund- und Aufrisspläne, aber auch ein dreidimensionales Augmented-Reality-Modell zur Verfügung. Damit konnten sie das Rathaus nicht nur per Smartphone auf ihren Bautisch projizieren, sondern auch von allen Seiten eingehend betrachten. »Trotzdem ist am Anfang auch viel Frust und Verzweiflung dabei, wenn man noch nicht die richtige Idee zur Umsetzung hat«, räumt Luca Olszewski ein. Kopfzerbrechen bereitet hat den Lego-Bauern vor allem die Statik. »Das ganze Gewicht des Daches lastet auf den Außenwänden, die wegen der filigranen Erker aber gar nicht unbedingt dafür ausgelegt sind«, schildert Sebastian Brumby eines der Probleme, mit denen sie zu kämpfen hatten.

150 Sekunden Film aus 3000 einzeln fotografierten Szenen

Doch das ist Geschichte, genauso wie der Dreh des 150 Sekunden langen Films, der aus 3000 einzelnen Einstellungen besteht, für die die Figuren jeweils minimal bewegt werden müssen. »Da ist Geduld gefragt«, weiß Ben Pleininger. Denn, um den Film mit Leben zu füllen, haben er und seine Mitstreiter unter anderem das Frühlingsfest, eine Hochzeit, die Liboriprozession und den Bierbrunnen und die Aufstiegsfeier des SC Paderborn mit sehr viel Liebe zum Detail aus Lego nachgebaut. So haben die Schreinträger ihr traditionelles Gewand erhalten, die Fußball-Fans das aktuelle Aufstiegsshirt und Bürgermeister Michael Dreier seine Amtskette.

Dreier ist in dem Film außerdem zu hören. »Er hat es sich nicht nehmen lassen, den Text selbst einzusprechen«, freut sich Sebastian Brumby. Und noch einen prominenten Partner hat Hundbrax für das Projekt gewonnen. Imascore, die unter anderem Musik für Trailer von Hollywoodfilmen produzieren, haben den Film vertont und dafür eine eigene Musik komponiert. Entstanden ist ein sicherlich einmaliger Imagefilm – made in Paderborn.