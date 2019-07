Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Kann ein Fußball-Vereinstrainer oder eine Tanzlehrerin eines Tanzclubs erziehungsbeauftragt sein? Welches ist das wichtigste deutsche Filmfestival? Was soll man mit einem Gast tun, der im Saal eingeschlafen ist? Was ist ein Verleihgutschein? Diese und andere Fragen müssen die Mitarbeiter des Pollux-Kinos in Paderborn richtig beantworten, um das »Kino-Abitur« zu bestehen.

Anforderungen sind vielfältiger geworden

»Als ich vor 18 Jahren im Service war, hat man um 15, 18 und 20 Uhr Filme gespielt und es gab nur Popcorn und Nachos«, erinnert sich Andreas Kretzler, Leiter Operations im Pollux. Heute seien die Anforderungen an die Mitarbeiter vielfältiger und zahlreicher geworden. Sie müssten 3-D-Brillen ausgeben, wissen, was zu tun ist, wenn der Ton ausfällt oder der Vorhang nicht aufgeht, wie Mozzarella-Sticks und Süßkartoffelpommes zubereitet werden und welche Filme sich für die neuen D-Box-Sitze eignen, die das Kino im August anbietet. Diese Sitze ahmten die Bewegungen auf der Leinwand nach, erläutert Kretzler. Das kann bei einem Film wie »Fast & Furious: Hobbs & Shaw« rasant werden.

Auch in die Schulung der Servicekräfte ist Bewegung gekommen. Nach einem Test im Cineplex in Münster hat das Pollux, das zu dieser Kette gehört, gerade das »Kino-Abitur« in Paderborn eingeführt. Dadurch sollen der Service verbessert und das Wissen der 54 Mitarbeiter vermehrt werden. Entwickelt hat das »Kino-Abitur« die Firma More Cinema aus Lüneburg.

An Quizsendungen angelehnt

Es handelt sich um ein Internettool, das sich an erfolgreiche Ratesendungen wie »Wer wird Millionär?« anlehnt. In verschiedensten Bereichen wie Gastronomie, Jugendschutz, Kinobranche, Kasse oder Einlass werden Fragen mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten gestellt. Zudem gibt es Joker. So kann der Trainer eines Fußballvereins durchaus erziehungsbeauftragt sein, wenn das Vertrauensverhältnis glaubwürdig dargelegt werden kann und er volljährig ist. Das Sorgerecht haben in der Regel die Eltern. Die Kinomitarbeiter erfahren außerdem, dass die Berlinale Deutschlands wichtigstes Filmfestival ist, dass ein schlafender Gast vorsichtig geweckt und darauf hingewiesen wird, dass die Vorstellung vorbei ist und dass die FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft) festlegt, wann jemand in welchen Film darf.

Die Altersfreigaben zu kennen und auf ihnen zu bestehen, ist für die Mitarbeiter zunehmend wichtiger geworden. »Die Vorgaben stoßen bei Besuchern manchmal auf Unverständnis«, weiß Kretzler: »Die Eltern sagen, dass ihre Tochter bei ihnen alles gucken dürfe. Manchmal müssen wir uns auch anschreien lassen, aber dass wir die Polizei einschalten mussten, ist zum Glück noch nicht vorgekommen.«

Das »Kino-Abitur« ist für die Mitarbeiter in Paderborn verpflichtend. Wer es besteht, erhält ein Zertifikat und kann sich eine Urkunde ausdrucken lassen. Bereits bestanden hat Alexander Clasen. Der erhielt sein individuelles Passwort, rief kinoabitur.de auf und erprobte sein Wissen. »Die Fragen kommen immer wieder, aber wenn man sie fünf Mal richtig beantwortet hat, fallen sie weg«, erzählt Clasen. Dann gilt das Wissen sozusagen als gefestigt und abgespeichert. 80 Prozent des geforderten Wissens in jedem Modul gilt es nachzuweisen, zum Schluss wartet eine Prüfung mit 30 Fragen aus allen Modulen.

Clasen muss auf Dinge achten, die den Kinobesucher kaum interessieren. Zum Beispiel darauf, was bei der Saalreinigung zu beachten ist und wann die neuen Besucher hereingelassen werden. Nämlich dann, wenn das Licht eingeschaltet ist und die Musik bereits läuft. Die Mitarbeiter sind gewappnet für die Frage von Besuchern, warum das Ticket angeblich immer teurer werde. Sie können dann erwidern, dass dem Kino weniger als 50 Prozent von den Einnahmen blieben, weil die Verleiher, die Gema und die Filmförderungsanstalt ihren Teil verlangten.

Die Namen der Schauspieler werden nicht abgefragt

Wer die Hauptdarsteller in den Filmen sind, müssen die Mitarbeiter nicht wissen. Weil sie die Filme umsonst schauen dürfen, geht das Pollux davon aus, dass sich die Mitarbeiter aus Eigeninteresse informieren. »Die Servicekräfte sind unser Gesicht, unser Aushängeschild«, betont Kretzler. In der Vergangenheit sei zu wenig in deren Weiterbildung investiert worden.

Wissen wachzuhalten und neu zu vermitteln drängt sich auch wegen der Besonderheit des Arbeitsfeldes Kino auf. »Kino ist der klassische Nebenjob«, sagt Kretzler. Zum Beispiel für Studenten. Aber weil die nicht selten den Studienort wechselten, »haben wir eine relativ hohe Fluktuation, da gehen Know-how und Wissen verloren«, beschreibt Kretzler die Folgen.