Von Timo Gemmeke

»Ihr werdet uns fehlen«, »Wie Schade«, »Traurige Nachricht«: Als auf dem Instagram-Account des Reitsport-Geschäftes vor zwei Tagen der Schlussverkauf angekündigt wird, reichen die Reaktionen der Kunden von geschockt bis traurig. Ähnlich gestimmt sind auch die Inhaber Eva (62) und Hans-Joachim Bremer (75) sowie das Team, dass sie in den vergangenen Jahren unterstützt hat. Eine Anekdote erzählt Monika Bremer in diesen Tagen besonders häufig: »Meine Tochter hat mal gesagt: Mama, das ist kein Laden. Das ist unser Kumpel.«

Online-Konkurrenz standgehalten

Dieser »Kumpel« wird die Bremers bis zum Ende des Jahres verlassen. »Wir schließen den Laden aus gesundheitlichen Gründen«, erklärt Monika Bremer. Zudem sei der Wettbewerb – wie fast überall im Einzelhandel – härter geworden. »Wir konnten uns trotz allem immer gut gegen die Online-Konkurrenz durchsetzen«, sagt Hans-Joachim Bremer. »Das lag aber auch an unseren treuen Kunden.« Die Marktsituation habe die Schließung nicht angestoßen, zumindest aber befeuert.

Dass ihre zwei Töchter den Laden von 1971 übernehmen, sei grundsätzlich möglich gewesen. »Beide sind damit aufgewachsen und begeistertere Reiter«, erzählt Monika Bremer. Als Unternehmensjuristin und Medizinstudentin hätten sie aber andere Pläne.

Ärger über verkaufsoffenen Sonntag

Zufrieden sind die Bremers mit der aktuellen Situation nicht wirklich – auch weil ihnen aus ihrer Sicht in den vergangen Jahren einige Steine in den Weg gelegt worden sind. »Dass wir seit zwei Jahren nicht mehr am verkaufsoffenen Sonntag teilnehmen können, hat uns sehr getroffen«, so Monika Bremer. Da sie mit ihrem Laden im Tegelweg außerhalb des Innenstadtrings lägen, habe man ihnen die Teilnahme nicht erlaubt. »Das sind nur wenige hundert Meter bis zur Grenze«, so Bremer. »Das, was man an einem verkaufsoffenen Sonntag verdient, holt man unter der Woche nie wieder rein.«

Trotz der bevorstehenden Schließung haben die Bremers einen kleinen Lichtblick. »Wir freuen uns auf ruhigere Zeiten, auf Urlaube, Familie und Freunde«, sagt Hans-Joachim Bremer. Als Selbstständiger habe man selten Zeit für die »entspannteren Dinge des Lebens« gehabt.

Schlussverkauf ab 2. August

Bis zum Ende des Jahres wird der Laden leer sein, schätzen die Bremers. Was mit den Räumen geschieht, sei noch unklar. »Wir starten jetzt erst mal den Schlussverkauf und dann sehen wir weiter.« Mit bis zu 70 Prozent Rabatt wollen sich die Familie und das gesamte Team ab Freitag, 2. August, bei allen Kunden bedanken.