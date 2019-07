Von Lukas Brekenkamp

Natürlich darf der weltbekannte Anfang des Songs »Circle Of Life« in dem Filmtrailer nicht fehlen. Gänsehautmomente für viele Fans des 1994 veröffentlichten Originals des Disney-Films. »Wir haben insgesamt fünf Titel bei ›Der König der Löwen‹ lizenziert«, sagt Imascore-Geschäftsführer Xaver Willebrand, der vor allem den wirtschaftlichen Teil im Unternehmen übernimmt. »In der Menge ist das wirklich extrem. Das geht auch weit über unsere Vorstellungen hinaus.« Vier Titel davon hat Andreas Kübler produziert. »Aus den Titeln wurden dutzende Spots geschnitten«, erklärt der Produzent.

120 Stunden Arbeit

Dabei hat dieser viel Arbeit in die Produktion gesteckt: »Insgesamt 120 Stunden«, rechnet Andreas Kübler zusammen. »Das ist ein Prozess über Monate!« Auf der Autobahnraststätte, im Urlaub in Portugal oder einem Konzert in Prag – in der heißen Phase glühte der Draht zwischen Disney und Imascore immer wieder. Änderungswünsche sollten von den Musikproduzenten schnellstmöglich vorgenommen werden. »Gut, dass ich immer meinen Laptop dabei hatte«, sagt Andreas Kübler grinsend. Denn all die Produktionen laufen schließlich digital.

Nun läuft der Trailer mit Paderborner Musikbeteiligung im Internet, Fernsehen und Kino. »Das ist wirklich krass und überwältigend«, beschreibt Andreas Kübler das Gefühl, dass die eigenen Produktionen ein Millionenpublikum weltweit erreichen – und womöglich auch in Gänsehautstimmung versetzen.

Übrigens: »Den Originalfilm von ›Der König der Löwen‹ habe ich nie gesehen«, gesteht Andreas Kübler mit einem Grinsen. Vielleicht, so vermutet er, sei aber auch gerade das von Vorteil gewesen in der Produktion: »So habe ich mich womöglich nicht zu sehr ans Original gehalten«, sagt er.

Unternehmen vor zehn Jahren gegründet

»Der König der Löwen« ist bei weitem nicht die einzige Imascore-Produktion für Hollywood. Schon in den Werbekampagnen zu Blockbustern wie »Avengers: Infinity War« oder »Star Wars: The last Jedi« steckt ein Stück Paderborn – und damit rechnen womöglich wenige. »Das hören wir öfter. Paderborn assoziieren nicht alle mit Kunden aus Hollywood«, sagt Andreas Kübler lachend. Zusammen mit seinem Bruder Sebastian und Xaver Willebrand hat er Imascore vor ziemlich genau zehn Jahren gegründet, mittlerweile besteht das Unternehmen aus zehn Personen.

»Zurzeit probieren wir uns an dem Trailer für Disneys ›Frozen 2‹, der bald in die Kinos kommen soll«, berichten Andreas Kübler und Xaver Willebrand. Dabei stehen sie in Konkurrenz mit anderen Produzenten – denn die Wahl der Stücke verläuft in einer Art Casting-Form. Die Schwierigkeit während des Prozesses: »Der Produzent kennt die Schnitte nicht. Dadurch kann die Produktion schon sehr zeitaufwendig werden, bis Musik und Trailer wirklich passen«, sagt Andreas Kübler. Denn: »Trailer sind immens wichtig, um einen Film zu hypen«, betont Xaver Willebrand.

Neben Filmtrailer-Musik ist das zweite Standbein von Imascore vor allem Musik für Freizeitpark-Attraktionen. »Für die neue Wildwasserbahn im Moviepark haben wir die Musik und die Soundeffekte produziert«, berichten beide über das aktuellste Projekt.