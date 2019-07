Paderborn ( WB). Es ist in dieser Woche so heiß wie selten zuvor. Kaum jemand geht noch gern nach draußen. Doch was ist mit den Menschen die der Hitze durch ihren Job nicht entfliehen können? Wie gehen Verkäufer oder Bau- und Straßenarbeiter, die der Hitze den ganzen Tag ausgesetzt sind, mit den hohen Temperaturen um? Wir haben uns in Paderborn umgehört.

Berenike Riksen (20) erklärt, dass es auf dem Wochenmarkt schon früher losgeht, da viele Kunden lieber vor der Hitze einkaufen gehen. »Außerdem lagern wir das Gemüse und Obst die Nacht bevor es los geht im Kühlhaus, damit es lange frisch bleibt, und wir achten darauf, dass es im Schatten liegt«, erzählt sie.

Um die anstrengende Arbeit der Bau- und Straßenarbeiter in die kühleren Stunden des Tages zu legen, beginnen und beenden diese die Arbeit eine Stunde früher. Steven Geißel (36) sagt: »Die extremen Temperaturen gehören natürlich auch zum Job.« Außerdem cremt er sich mit Sonnenschutzmittel ein, um die Haut vor Sonnenbrand zu schützen.

Hitze zehrt an den Umsätzen

Auch bei der Arbeit im Imbisstand, hinter dem Grill und den Friteusen, ist Schwitzen angesagt. »Das Anpassen der Arbeitsbedingungen ist bei uns schwierig«, sagt Miriam Pütz (38), da während einer Pause die Kunden nicht bedient werden können und man durch früheres Schließen Umsatzeinbußen habe.

In den Jobs, bei denen es möglich ist, werden Ventilatoren aufgestellt, doch bei Temperaturen bis zu 38 Grad helfen die auch nicht mehr viel.

Das wichtigste ist für alle: viel trinken. Das bedeutet zwei bis drei Liter täglich, und wer kann, flüchtet möglichst oft in den Schatten.

Man kann also nur auf kühlere Temperaturen hoffen - damit das Arbeiten wieder angenehmer wird. Und darüber freuen sich dann auch die Libori-Schausteller.