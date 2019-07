Von Maike Stahl

Paderborn (WB). Gordon Leukel weiß jetzt schon genau, welche Frage er die kommenden neun Tage am häufigsten hören wird. »Ist das nicht warm in dem Gewand?« Leukel ist als Jubelhennes während Libori abends beim Bierbrunnen nicht nur gefragtes Fotomotiv, sondern auch Einweiser, Partner zum Plaudern und natürlich fürs Jubeln zuständig.

»Jubelhennes ist eine Berufung«, erzählt der Koordinator der Gruppe, die jeden Abend im gelb-roten Gewand mit acht Leuten am Bierbrunnen vor dem Rathaus im Einsatz ist. Viele seiner Mitstreiter leben gar nicht mehr in Paderborn und freuten sich das ganze Jahr darauf, Libori wieder Jubelhennes sein zu dürfen. Einer reist extra aus München an.

Ralf und Tim Stemmer haben es nicht so weit. Doch auch die Paderborner haben die Stunden bis zur Eröffnung des Bierbrunnens gezählt, an dem seit 1971 Abend für Abend 500 Liter Bier ausgeschenkt werden. Vater Ralf ist seit mehr als 20 Jahren dabei, Sohn Tim hatte im vergangenen Jahr seine Biertaufe. »Die gibt es am letzten Tag nach der ersten echten Jubelhennes-Saison«, erzählt er. Aus Sicht seines Vaters hat er mit der Bierdusche das große Los gezogen, denn er selbst sei noch im Rathausbrunnen getauft worden, der seit einigen Jahren allerdings durch die Bühne überbaut wird. »Das war nach neun Tagen Libori eine durchaus eklige Angelegenheit«, verrät Ralf Stemmer.

Es gibt auch einen Bierbrunnen-Fanclub

Doch nicht nur für die Jubelhennesse, von denen es derzeit insgesamt 24 gibt, ist kein Weg zu weit, um Libori beim Bierbrunnen dabei zu sein. »Hier treffen sich auch traditionell viele Leute wieder, die sich sonst das ganze Jahr nicht sehen«, erzählt Ralf Stemmer. Seit einigen Jahren gebe es außerdem einen Bierbrunnen-Fanclub. »Die kommen stilecht mit Bollerwagen zum Ausschank, falls die Wartezeit in der Schlangen bis zum nächsten Bier zu lang wird.« Doch das Anstehen ist für die Bierbrunnenbesucher in der Regel kein Problem, berichtet Gordon Leukel. »Das ist bei vielen eher Kult. Man trifft sich hier, quatscht, lernt andere Leute kennen und ist irgendwann vorne, um seinen Krug füllen zu lassen.«

Entsprechend wenig hätten die Jubelhennesse in der Regel in ihrer Eigenschaft als Ordner zu tun. »Klar hat es auch schon mal Rangeleien gegeben, aber das ist eher selten«, erzählt Ralf Stemmer. Gar nicht so selten seien hingegen Liebesgeschichten. »Hier hat sich schon so manches Paar kennengelernt, dass jetzt regelmäßig zusammen wiederkommt.« Eines davon habe gerade vergangene Woche geheiratet und soll am Sonntag auch auf die Bühne geholt werden.

Weibliche Unterstützung hat sich nicht durchgesetzt

Auch kuriose Erlebnisse hatten die Jubelhennesse. »In einem Jahr haben Engländer den Eimer mit den Bierresten ausgetrunken«, erzählt Ralf Stemmer. In einem anderen Jahr hatten die Jubelhennesse weibliche Unterstützung. Das habe sich aber nicht durchgesetzt. Vielleicht liegt es auch daran, dass den Jubelhennessen, die die Schichten am Bierbrunnen unter sich aufteilen, nur acht historische Gewänder zur Verfügung stehen, die an die der ehemaligen Stadtherolde erinnern. »Das ist am nächsten Tag manchmal spannend, wenn es sehr heiß war oder einen Regenguss gegeben hat«, erzählt Gordon Leukel mit einem Augenzwinkern. »Aber das gehört dazu.« Genauso wie das Jubeln. Das dürfen sie jeden Abend, wenn das Fass leer ist und das Paderborn-Lied angestimmt wird. »Dann fliegen auch die Hüte«, verspricht Ralf Stemmer.

Am ersten Libori-Wochenende sprudelt der Bierbrunnen von 16.30 bis 18 Uhr, in der Woche von 19 bis 20.30 Uhr und am zweiten Wochenende von 18 bis 19.30 Uhr.