In der Almhütte sind in diesem Jahr Platten verlegt.

Paderborn (WB/itz). Die Betreiber der Almhütte auf dem Liboriberg haben nach Stürzen von Besuchern im vergangenen Jahr für 2019 vorgesorgt: Die Partylocation ist in diesem Jahr mit Gummiplatten ausgelegt worden.

Dadurch soll offenbar das Brechen von Bodendielen bei starker Belastung verhindert werden. Darauf hat am Freitag Rechtsanwalt Thomas Adloff aus Schloß Neuhaus hingewiesen.

Wie am Freitag, 12. Juli, berichtet , waren im vergangenen Jahr auf Libori mehrere Gäste in der Almhütte gestürzt, als sie auf einer Bierzeltbank standen. Sie zogen sich schwere Verletzungen zu. Nun verlangen sie Schmerzensgeld von Almhütten-Inhaberin Nina Renoldi. Doch Renoldis Versicherung will nicht zahlen.

Rechtsanwalt Thomas Adloff hat vor diesem Hintergrund die Almhütte am Freitag inspiziert und fotografiert. Er ist überzeugt: »Offenbar war es ohne weiteres möglich, den Schutz der Besucher und damit die Verkehrssicherungspflicht durch die nunmehr ausgelegten Platten besser zu gewährleisten.«