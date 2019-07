Seit 51 Jahren gehört die 73-Jährige zu den Stammgästen des Pottmarkts. Zuvor bauten schon ihre Eltern den Stand im Schatten des Doms auf und waren dort eine feste Größe. »Sie sind ein Vorbild für Libori«, lobte Bürgermeister Michael Dreier den Einsatz der Händlerin, die jetzt schon seit 30 Jahren Sprecherin der Marktkaufleute vom Markt- und Domplatz während des Libori-Festes ist. »Dafür möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken und Ihnen für die kommenden Jahre alles Gute wünschen«, sagte Bürgermeister Michael Dreier am Donnerstagabend im Festzelt auf dem Liboriberg.

Umfangreiche Werbemaßnahmen

Im Vorfeld der Eröffnung des Liborifestes an diesem Samstag trafen sich die Markthändler zur Besprechung. Mit dabei war auch Dompropst Mosignore Joachim Göbel, der die Händler herzlich begrüßte. »Für manchen ist das Schönste an Libori die Tage davor: Wenn die Händler nach und nach anreisen, sich die Stadt füllt, alles aufgebaut wird und sich alles zusammenfügt. Wenn Sie hier sind, dann hat der Dom eine eigene Gemeinde«, stellte der Dompropst fest. Er verwies darauf, dass der Domturm in diesem Jahr besichtigt werden könne. Er erinnerte in dem Zusammenhang daran, dass eine bedeutende Spende der Marktkaufleute in die Finanzierung der neuen Christus-Glocke geflossen sei. »Jetzt können Sie die Glocke besichtigen«, ludt er die Kaufleute zum Besuch des Gotteshauses ein.

Vorstandskollege Willi Koch lobte das Liborifest als eine besonders saubere, sichere und familienfreundliche Veranstaltung. Dem konnte Polizeihauptkommissar Norbert Münster vom Bezirksdienst Paderborn nur zustimmen.

Hans-Otto Bröckling vom Paderborner Schaustellerverband verwies auf die umfangreichen Werbemaßnahmen, die in diesem Jahr weit über den Kreis Paderborn hinaus gegangen seien. Er bedankte sich ebenso wie Bürgermeister Dreier für die vorzügliche Zusammenarbeit zwischen Schaustellern, Marktmeister Matthias Amediek sowie Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr.

Trotz Hitze, so Dreier, sei es ein ruhiger und reibungsloser Aufbau gewesen – obwohl es zum Teil Millimeterarbeit gewesen sei, die Großfahrgeschäfte unter zu bekommen. »Es war wieder eine organisatorische Meisterleistung«, betonte Dreier.