Libori-Ticket

Zur Libori-Festwoche bietet der PaderSprinter zusammen mit der Stadt Paderborn wieder das vergünstigte Libori-Ticket an. Das Ticket ist 90 Minuten gültig und kostet für Erwachsene zwei Euro und für Kinder von sechs bis 14 Jahren einen Euro. Die Sonderpreise gelten vom 27. Juli bis 4. August im gesamten Stadtgebiet von Paderborn – auch in den Nachtbuslinien N1 bis N8.

Familien aufgepasst!

Bei Hin- und Rückfahrt kann je nach Personenzahl auch das Familien TagesTicket günstiger sein. Dieses kostet für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder von 6 bis 14 Jahren nur 9,90 Euro und gilt für beliebig viele Fahrten im Stadtgebiet. Das Beste: Tickets, die samstags gekauft werden, gelten auch noch sonntags.

Libori-Wochen-Ticket

Für alle Gäste, die während der Festwoche mehrmals Kirmes, Pottmarkt oder die kirchlichen Feierlichkeiten besuchen möchten, ist das Libori-Wochen-Ticket eine gute Wahl. Für 22,90 Euro können Besucher an allen Libori-Tagen so viel mit dem Bus fahren, wie sie möchten – und das im gesamten Stadtgebiet. Das große Plus des Libori-Wochen-Tickets: Einmal zahlen, an neun Tagen fahren und das Ticket an Familie oder Freunde weitergeben, wenn man es selbst gerade einmal nicht benötigt. Weiteres Highlight: An jedem Libori-Wochen-Ticket ist ein Coupon vorhanden, für den der Inhaber beim Kauf einer Karussellfahrt eine zweite Fahrt gratis dazu erhält. Zusätzlich bekommen die ersten 250 Fahrgäste, die ein Libori-Wochen-Ticket im neuen Kundencenter am Kamp 41 kaufen, eines der beliebten Libori-Herzen zum Anstecken gratis dazu. Das Libori-Wochen-Ticket ist bereits seit dem 1. Juli erhältlich.

P + R-Ticket

Das Park + Ride-Angebot des Padersprinter in Kooperation mit der Stadt Paderborn ist die günstige und bequeme Alternative für alle, die aus dem Umland am Wochenende zum Libori-Fest nach Paderborn kommen. Der P + R-Shuttle-Service ist an beiden Libori-Wochenenden, jeweils Samstag und Sonntag von 10 bis 1 Uhr, eingerichtet. Der Großparkplatz am Heinz-Nixdorf-Ring (Riemekestraße 154) steht in dieser Zeit zum kostenlosen Parken zur Verfügung. Von dort fahren die Shuttle-Busse im 15-Minuten-Takt zu der extra eingerichteten P + R-Haltestelle am Westerntor (Herz-Jesu-Kirche). Von da sind es nur wenige Gehminuten bis zum Dom, Pottmarkt oder zum Kirmesgelände auf dem Liboriberg. Der Preis für Erwachsene beträgt zwei Euro und für Kinder von sechs bis 14 Jahren einen Euro und schließt sowohl die Hin- als auch die Rückfahrt mit dem Shuttle-Service ein. Zu beachten ist, dass in den Shuttle-Bussen nur das P + R-Ticket gültig ist.

Nachtbusse fahren täglich

Die Nachtbusse des Padersprinter verkehren während Libori täglich von Samstag, 27. Juli, bis Samstag, 3. August. Alle acht Nachtbuslinien fahren jeweils um 0.30 Uhr, 1.30 Uhr, 2.30 Uhr und 3.30 Uhr ab der Zentralstation, die dieses Jahr zum letzten Mal für das Libori-Fest geöffnet wird. Der Nachtexpress in die Region startet hingegen ab dem Westerntor. Am zweiten Libori-Sonntag, 4. August, wird um 0.16 Uhr eine Zusatzfahrt der Linie 11 ab dem Hauptbahnhof über das Westerntor zur Thuner Siedlung angeboten. Die Linie 4 fährt ab dem Westerntor täglich um 0.12 Uhr bis Dahl.

innenstadtumleitung

Während Libori umfahren die Linien 2, 3, 4, 7, 8, 9 und 24 die Paderborner Fußgängerzone von Mittwoch, 24. Juli bis einschließlich Dienstag, 6. August. Die Haltestellen Zentralstation, Rathausplatz und Kamp entfallen. Aufgrund von anschließenden Bauarbeiten in der Fußgängerzone verlängert sich die Innenstadtumleitung voraussichtlich bis Ende August. Als Ersatz während der Libori-Woche dienen die Haltestellen Westerntor und Am Bogen. Nur die Nachtbuslinien starten ab der Zentralstation.

Am Sonntag, 4. August, fährt die Linie 5 wegen des Feuerwerks von 20 Uhr bis zum Betriebsende nicht über die Kisau und die Hathumarstraße. Die Haltestellen Michaelstraße und Maspernplatz in der Hathumarstraße werden in dieser Zeit nicht bedient.

Mobile Verkaufsstellen

An den Haltestellen Westerntor und Am Bogen sowie in der Zentralstation gibt es an Libori zusätzlich zu den festen Fahrscheinautomaten auch mobile Verkaufsstellen, sodass bereits vor der Abfahrt mit dem Bus Fahrscheine gekauft werden können. Die Tickets können dort auch mit der smilecard gekauft werden.

Weitere Informationen rund um das Libori-Angebot des Padersprinter gibt es im Kundencenter am Kamp (Telefon 05251/6997 222) oder online unter www.padersprinter.de/libori.