In der Zeit von 15 bis 18 Uhr präsentieren sich ausgewählte Gaukler und Artisten dem Publikum und hinterlassen sowohl strahlende als auch verblüffte Gesichter. Freuen dürfen sich die Besucher zum Beispiel auf Mike Jones alias »Mighty Mike« aus Kanada, der als starker Mann im Stil der 20er Jahre auftritt. In der Tierschau von Duo »Gi-Jo« begegnet das Publikum einem alten Mann, der seine tanzenden Schimpansen Boris und Tasja präsentiert.

Jörn Kölling erklärt den Zuhörern mit Hilfe seines Bauchladentheaters die Geschichte der Straßenkünstler zu Libori. Darüber hinaus bekommt die Gasse zwischen Franz-Stock-Platz und Rathausplatz durch die Petruschka-Laternen-Installationen von Bärbel Voigt eine nostalgische Optik, während die »Compagnie Charly« aus Belgien mit ihrer Boxring-Show die Lachmuskeln der Besucher beanspruchen wird.

Genaue Auftrittszeiten der einzelnen Künstler gibt es nicht, da das Programm von Tag zu Tag neu zusammengestellt wird. Die einzige zeitliche Konstante bildet der Puppenspieler Robert Husemann mit der Eröffnungs-Show um 15 Uhr und der Abschluss-Show ab 17.30 Uhr.

Kühle Getränke an der Piratenschiff-Bar

Beim Thema Gastronomie dreht sich auf dem Franz-Stock-Platz ebenfalls alles darum, etwas Besonderes zu bieten. So haben die Besucher die Möglichkeit, ein kühles Getränk an der Piratenschiff-Bar, einen Cocktail an der Doppeldecker-Theke oder ein Heißgetränk beim Kaffeefahrrad zu genießen. Ergänzend dazu kann der große und der kleine Hunger mit indischem Streetfood, ungarischen Baumstriezeln oder italienischem Eis gestillt werden.

Als kinderfreundliches Pendant zum etablierten Bierbrunnen hat vor zwei Jahren der Limobrunnen auf dem »Platz der kleinen Künste« Premiere gefeiert. Dieser besondere Brunnen befindet sich in der Nähe des Durchgangs zum Paderquellgebiet. Für je zwei Euro kann am Carolinen-Stand das offizielle »Limobrunnen-Glas« erworben werden. Mit diesen Gläsern können sich Kinder täglich zwischen 15.30 und 17.30 Uhr kostenlos und wiederholt Carolinen-Bio-Schorle zapfen. Der Erlös aus dem Verkauf der Gläser wird in voller Höhe an den Förderverein »Paderborner Klink-Clownarbeit« gespendet.

Von Beatboxing Blues bis Comedy Rock’n’Roll

Für die abendlichen Besucher startet täglich um 19 Uhr ein musikalisches Programm. Bands wie Chris Kramer, The Les Clöchards, Malaka Hostel, HEROcks, North Alone, The Porters und Noriega Mind stehen an unterschiedlichen Tagen mit Beatboxing Blues, Comedy Rock’n’Roll, Ska, Deutsch-Rock, Folk-Rock, Irish Folk Punk und 70’s Rock auf der Bühne. Anlässlich des Städtepartnerschaftsjubiläums mit Debrecen spielt die Band »Paddy and the rats« aus Ungarn am Mittwoch auf dem Franz-Stock-Platz. Ein weiteres Highlight bildet der »Heimspiel«-Abend am Sonntag, 28. Juli, in dessen Rahmen Bands aus Paderborn und Umgebung die Möglichkeit bekommen. sich vor einem großen Publikum zu präsentieren. In diesem Jahr werden die »Deutsche Botschaft«, »Lauf und Davon« und »Beastless« den Abend gestalten.

Ab 21 Uhr können die Besucher den Tag zu Klängen von täglich wechselnden DJs der Kulturkneipe Sputnik ausklingen lassen. Eine Ausnahme bildet der Samstag, 03. August. An diesem Abend wird erstmalig zu Libori eine »Silent Party« veranstaltet. Bis zu 1000 Personen können hier über Kopfhörer zu ihrer Lieblingsmusik feiern, indem sie zwischen drei Kanälen von drei DJs aus drei verschiedenen Musikrichtungen wählen und sich so ihren individuellen Tanz-Mix zusammenstellen.