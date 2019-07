Auch der Bischof von Le Mans, dem Heimatbistum des heiligen Liborius, Bischof Yves Le Saux (rechts), wird wieder am Liborifest in Paderborn teilnehmen, hier mit dem Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker. Foto: pdp/Archivbild

Paderborn (WB). Libori ist ein Fest der Weltkirche – auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche internationale Gäste des Erzbistums in Paderborn erwartet: 25 Bischöfe und Äbte aus 13 Ländern kommen zum Liborifest. Ein Kardinal, 21 Bischöfe, zwei Äbte und ein evangelischer Bischof reisen aus Europa, Südamerika und Afrika an.

Als Nachfolger des heiligen Liborius auf dem Bischofsstuhl des französischen Bistums Le Mans ist Bischof Yves Le Saux ein fester Gast beim Liborifest: Bischof Le Saux leitet das Paderborner Partnerbistum Le Mans, aus dem im Jahr 836 die Reliquien des heiligen Liborius nach Paderborn überführt wurden, seit 2009. Er feiert am Montag, 29. Juli, um 9 Uhr das traditionelle Pontifikalamt mit den französischen Gästen im Hohen Dom. Ebenfalls aus Frankreich kommt Bischof Philippe Christory, er leitet das Bistum Chartres.

Paul Josef Kardinal Cordes kommt aus dem Vatikan

Aus dem Vatikan reist Paul Josef Kardinal Cordes nach Paderborn. Er wurde 1934 in Kirchhundem im Sauerland geboren und ist der dienstälteste deutsche Kurienkardinal, von 1976 bis 1980 war Kardinal Cordes Weihbischof in Paderborn. Ebenfalls aus dem Vatikan kommt Bischof Dr. Josef Clemens. Auch er hat seine Wurzeln im Erzbistum Paderborn, er stammt aus Siegen-Weidenau. Weitere Gäste aus Europa sind: Erzbischof Dr. Wiktor Skworc (Erzbistum Katowice/Polen) und Erzbischof Zelimir Puljic (Erzbistum Zadar/Kroatien). Der Oberhirte des auf Malta gelegenen Bistums Gozo, Bischof Mario Grech, kommt ebenso nach Paderborn wie Bischof Dr. Ladislav Nemet SVD aus der Diözese Zrenjanin in Serbien. Aus Rom reist der emeritierte Oberhirte der koptisch-katholischen Diözese von Giseh in Ägypten, Bischof Antonios Aziz Mina, an. Bischof Berislav Grgic kommt aus der Diözese Tromsö in Norwegen, Weihbischof Josyf Milyan MSU aus der griechisch-katholischen Diözese Kiew in der Ukraine. Altabt Professor Dr. Georg Franz Untergaßmair vertritt das in Italien gelegene Stift Neustift.

Bischof Abraham Desta aus Afrika

Ein Gast aus Afrika wird erwartet: Bischof Abraham Desta, der Apostolische Vikar von Meki in Äthiopien.

Aus Südamerika reisen fünf Bischöfe an. Erzbischof Alberto Taveira Corrêa leitet das Erzbistum Balém do Pará in Brasilien, Bischof Sebastiao Coêlho aus der Diözese Coroatá in Brasilien, Bischof Bernardo Bahlmann OFM aus der Diözese Óbidos in Brasilien, der Oberhirte des in Brasilien gelegenen Bistums Paranavaí, Bischof Mário Spaki, und aus Argentinien Bischof Dieter Stöckler. Bischof Sebastiao Coêlho, Bischof Bernardo Bahlmann OFM und Bischof Mário Spaki werden Gesprächspartner sein am Freitag, 26. Juli, beim Abend des Metropolitankapitels »Gesichter der Weltkirche« im Forum St. Liborius.

Bischof Dr. Franz-Josef Bode aus Osnabrück

Mehrere bischöfliche Gäste aus Deutschland werden Libori besuchen: Erzbischof Stephan Burger steht dem Erzbistum Freiburg vor, Bischof Dr. Franz-Josef Bode leitet das Bistum Osnabrück, Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ steht dem Bistum Hildesheim vor, Bischof Heinz Josef Algermissen ist der emeritierte Bischof des Bistums Fulda, Weihbischof Dr. Josef Graf kommt aus dem Bistum Regensburg, Abt Aloysius Althaus OSB steht der Benediktinerabtei Königsmünster in Meschede vor. Der evangelische Bischof von Kurhessen-Waldeck, Bischof Dr. Martin Hein, reist aus Kassel an. Zwei Bischöfe mit Wurzeln im Erzbistum Paderborn stehen Pontifikalämtern vor: Bischof Dr. Josef Clemens feiert das Pontifikalamt am Dienstag, 30. Juli, um 9 Uhr, dem Pontifikalamt mit dem Landvolk am gleichen Tag um 11 Uhr steht Bischof Dr. Franz-Josef Bode vor.