Der in Rheda-Wiedenbrück geborene Sänger Pohlmann gibt sich am Freitagabend die Ehre auf dem Paderborner Rathausplatz. Foto: Benedikt Schnermann

Paderborn (WB). Der Rathausbrunnen verwandelt sich zu Libori in einen Kulturbunnen. Musikalisch hochwertige Acts machen den Rathausplatz zur Tanzfläche und Konzertmeile. Acht Tage (Ausnahme: erster Liborisonntag) finden Live-Konzerte statt, die ein breites Publikum erreichen. Auftakt war am Samstag mit Terry Hoax.

Montag, 29. Juli – Mister Me: Junge deutschsprachige Musik vom Feinsten garantiert einen so ganz und gar nicht blauen Libori-Montag! Hier geben sich Hip-Hop und Popmusik auch ganz ohne Elektronik die Hand und werden von Mister Me auf seine ganz eigene, ehrliche Art zu einem stimmigen Ganzen verschmolzen. Nicht nur seine Videos sind Kunstwerke, seine Live-Show ist ein Erlebnis.

Dienstag, 30. Juli – Cynthia Nikschas & Friends: Das Bonner Lebenskonzentrat Cynthia Nickschas spielt sich mit Texten, Musik, Band und der gemeinsamen Lebensfreude schon seit Jahren in die Herzen und Köpfe der Menschen. In ihrer gewohnt energiegeladenen, fröhlich aufgedrehten Art, zeigt Cynthia auf sich selbst und spricht doch uns alle an. Sie nutzt nicht den erhobenen Zeigefinger, sondern berichtet über ihre eigenen Erkenntnisse, Wünsche und Vorstellungen. Schon länger war sie eine Wunschkandidatin für die Libori-Bühne, jetzt ist es endlich soweit.

Mittwoch, 31. Juli – Ove: So pointiert, so uplifting, so true waren Ove noch nie, und ihr aktuelles Album »Abruzzo« ist ihr bestes. Es sollte in Autos laufen oder in Eisdielen; es darf aus Ghettoblastern erschallen, die beim Rollschuhfahren auf Schultern getragen werden. Oder diese Musik sollte auf dem Rathausplatz dem Libori-Partyvolk in die Beine fahren.

Donnerstag, 1. August - Sup-X: Libori-Donnerstag heißt Bierbrunnenparty. Und wenn sie Party meinen, dann machen Sup-X das auch. Die Band repräsentiert in einer einzigartigen Weise pure und frische Lebensfreude, Entertainment und Live-Musik auf Deutschlands Bühnen. Die Stärke dieser außergewöhnlichen Musik besteht darin, sich immer wieder individuell auf die Art einer Veranstaltung und das jeweilige Publikum einzustellen, um dieses mit großer Spielfreude und Entertainment zu begeistern.

Freitag, 2. August – Pohlmann: Live erlebt man Pohlmann immer als einen Menschen, der zwar zum Zerreißen nervös, manchmal umherirrend die Bühne betritt, und dann vom ersten Ton an immer weiter zunehmend in seiner Musik aufgeht und auf der Bühne nicht nur Platz nimmt, sondern sie komplett ausfüllt. Er stampft und schreit, und wächst über sich hinaus. Und spätestens, wenn er dann irgendwann verschwitzt und selig seine Geschichten erzählt, als säße man zusammen an der Theke, weiß man, dass man gerade eines dieser ganz besonderen Konzerte erlebt, und wird unweigerlich ein Teil davon.

Samstag, 3. August – Max Buskohl: Bekannt geworden als Finalist bei DSDS, ist Max Buskohl nach vielen Irrungen und Wirrungen nun zurück genau da, wo er hingehört: mit frischen Liedern auf den Bühnen der Republik. Laut, rockig und jetzt das erste Mal deutschsprachig. Das im Februar 2019 veröffentlichte Video zur Hit-Single »Irgendwie« macht schon mal Lust auf einen der kommenden Live-Termine. Und einen davon kann Paderborn am zweiten Libori-Wochenende erleben.

Sonntag, 4. August – Reis against the Spülmachine: Wenn es ein Duo gibt, das wie gemacht ist, fürs Libori-Finale auf der Kulturbrunnenbühne, dann ist das REIS AGAINST THE SPÜLMACHINE. In vereinter Duo-Power schicken sie das Publikum auf eine satirisch-musikalische Achterbahnfahrt durch die Geschichte der Pop- und Rockgeschichte. Die Lachmuskeln werden dabei auf Gröbste malträtiert. Ideal für musikalisch-lyrische Feinschmecker!