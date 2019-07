Paderborn (WB). Die besondere Mischung aus spektakulären Neuheiten und gelebter Tradition, die das Libori-Fest in Paderborn seit jeher ausmacht, spiegelt sich auch im Kirmestreiben wieder. Altbekannte Fahrgeschäfte reihen sich auf der Kirmesmeile neben neuen Attraktionen.

Für das Volksfest auf dem Liboriberg werden mehr als 150 Schausteller ausgesucht und zugelassen. Die Kirmesfront auf dem Liboriberg ist 1,6 Kilometer lang. Für die kleinen Kirmesbesucher sorgen sechs Kinderfahrgeschäfte der Schausteller Perl, Bröckling, Risse, Petter, Hardt und Schneider für reichlich Abwechslung. Die Atmosphäre dieses besonderen Festplatzes wird durch das vielfältige Angebot an Imbiss- und Ausschankgeschäften, Verlosungen, Ausspielungen, Schießwagen, Süßwarenverkauf und vieles mehr abgerundet. Die Fahrgeschäfte im Überblick:

Riesenrad: Seit 2013 mit Spezial- und Lichteffekten ausgestattet, seit Jahrzehnten der Blickfang des Liborifestes. Mit 48 Metern Höhe und 36 Gondeln ist es eines der interessantesten Riesenräder der Welt.

Das Riesenrad ist auch wieder da. Foto: WB Das Riesenrad ist auch wieder da. Foto: WB

Daemonium: Ein Gruselerlebnis für alle Sinne und jedes Alter, durch Live-Akteure wird jede Fahrt an das Alter der Fahrgäste angepasst.

Jekyll & Hyde: Fahrspaß in 42 Metern Höhe mit einer Spitzengeschwindigkeit von 130 km/h.

Piraten-Fluss: Die Bahn bietet zwei Schussfahrten aus neun beziehungsweise zwölf Metern Höhe, aufwändige Dekoration aus dem Piratenleben ziert die gesamte Anlage.

Schussfahrt ins Glück. Foto: Hannemann Schussfahrt ins Glück. Foto: Hannemann

Super Hopser: Damals wie heute Kult! Durch die Zentrifugalkraft des rotierenden Kessels und die Auf- und Abbewegungen entstehen enorme Fliehkräfte, die dem Besucher den besonderen Kick geben.

Formel 1: Der 364 Quadratmeter große Autoscooter überzeugt mit seiner einzigartigen Ausstattung und modernen Fahrzeugen

1001 Nacht: Europas größter und höchster »Fliegender Teppich«, eine einzigartige Reise in luftiger Höhe

Paderborner Pferdekarussell Anno 1886: das Wahrzeichen der Paderborner Volksfestveranstaltungen

Viva Cuba: mehr als 39 Spiele auf vier Etagen und fünf Ebenen, auf jedem Schritt ein Effekt

New World 3000: Modernste Computertechnik erzeugt hautnah realistische virtuelle Simulationen und Illusionen mit atemberaubenden Spezialeffekten. Das ist in dieser Art einmalig in Europa, die Fahrgäste können den Simulationsfilm selbst auswählen.

Musik-Express: Traditionelles Fahrgeschäft mit erstklassiger Aufmachung und toller Karussellfahrt

Big Spin: Ein Fahrgeschäft mit imposanter Beschleunigung und freiem Fall aus zwölf Metern Höhe