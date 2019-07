In Auffenbergs Biergarten haben Jacqueline, Katrin und Katrin am Samstagabend ihren Spaß in der Schneedusche. Foto: Jörn Hannemann

Nachts auf Libori: Paderborn in Partystimmung Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

Erste Adresse ist um 22 Uhr Auffenbergs Biergarten . Man muss schon Schlangenmensch sein, um sich Zutritt zu der Partylocation zu verschaffen. Umfallen ist nicht drin: Die Masse stützt sich gegenseitig. Frische Luft ist knapp. Mittendrin im Gewühl tanzen die drei Freundinnen Jacqueline, Katrin und Katrin ab. »Auffenberg ist ein Muss. Wir sind an allen Abenden hier«, schreit Jacqueline gegen die Partymucke an. Ballermann lässt grüßen: Zum »Weißen Schnee« wird die Schaumkanone angeschmissen. Was für ein Spaß! Haare und Hemden: In »Nullkommanichts« ist alles weiß. Flucht ist zwecklos – dafür ist es einfach zu eng.

Trash-Hits von »Hofnarr« Luigi

Weiter gehts zur Almhütte , in der »Hofnarr« Luigi das Zepter, oder besser gesagt: das Mikro schwingt. Bei Trash-Hits wie »Saufen« und »Mama Laudaaa« hält es keinen auf den Bierzeltgarnituren. Auf zwei Etagen wird hier gefeiert, so lange es die Libori-Vorschriften erlauben.

Auch bei Nicolas Hüser geht die Party ab. Sein »Weekend« in der Rosenstraße hat die Theke nach draußen verlegt. Das Team um den Inhaber hat reichlich zu tun. »Wir geben alles – denn die Leute lassen uns keine andere Wahl«, ist Nicolas Hüser zufrieden mit dem Ansturm. Zusammen mit Nele Hinrichs sowie Manuela und Annetta Alm werden die Getränkewünsche im Akkord erfüllt. Gin-Longdrinks stehen hier ganz oben auf der Wunschliste.

Party auch auf kleiner Tanzfläche

Schräg gegenüber ist im Goeken-Zelt Party angesagt. Auch hier das gleiche Bild: Es ist eng, heiß und die Partymusik wummert aus den Boxen. Wer wie Tara, Niklas, Svenja, Marie und Lukas abtanzen will, muss sich mit kleinster Fläche zufrieden geben. Der Stimmung tut das keinen Abbruch.

Genauso laut aber gemäßigter feiern die älteren Semester in Laffontiens Biergarten. Die »Beatknights« spielen »Black Betty« und »Highway to hell«. An den Tischen schwingen die Köpfe der Gäste andächtig im Takt der Musik mit. Zwischendurch macht Sänger Steve Young seine zotigen Sprüche. Dazu ein kühles Blondes – das passt.

Wenige Schritte entfernt wartet die noch recht junge Partyzone » Koberstein « auf die Gäste. Bunte Lampions und Fähnchen hängen am Himmel und DJ Marcel Vogel sorgt mit Booming B für Funky-Party-Laune. Auch an der Lenz-Bühne wird abgerockt. Der Oberhammer ist aber um kurz vor 23 Uhr der Rathausplatz. Dort gibt die Rockband Terry Hoax den Ton an – und tausende feiern mit. Partyborn gibt an Libori alles!