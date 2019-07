Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Libori 2019 hat gleich zum Auftakt neue Rekorde aufgestellt. Es war am Samstag noch vier Grad heißer als 2018. Auf der Partymeile herrschte am Abend noch größeres Gedränge und Bürgermeister Michael Dreier benötigte beim Fassanstich deutlich mehr Hiebe als in der Vergangenheit.

Was war da los? Dreier, sonst mit einem gezielten Schlag gut dabei, bearbeitete den Zapfhahn des Bierfasses in der Almhütte mit einer Salve an Hieben. Fünf Versuche – erst dann floss der Gerstensaft unter dem Jubel der 400 geladenen Gäste in die Krüge.

Großes Dankeschön

Dreier versäumte es nicht, den vielen Libori-Helfern seine Anerkennung auszusprechen. »Mein Dank geht an das Organisationsteam, die Schausteller, die Beschicker des Pottmarkts, die Feuerwehr und alle weiteren Rettungskräfte, die dafür sorgen, dass wir alle ein sicheres Fest feiern können«, betonte der Bürgermeister. Apropos Sicherheit: Am ersten Tag blieb es recht ruhig. Abgesehen von zwei Fundsachen und einem Kind, das kurzzeitig einem Vater abhanden gekommen war, gab es keine besonderen Vorkommnisse.

Ausgezeichneter Nachwuchs

Den wohl kräftigsten Beifall bekam am Samstag das Bau- und Filmteam von Hundbrax. Wie berichtet, hatten die jungen Leute das Historische Rathaus der Stadt Paderborn aus Legosteinen nachgebaut und anschließend mit Legofiguren typische Paderborner Szenen nachgestellt. Herausgekommen ist ein grandioser Imagefilm, in dem nicht nur das Liborifest, sondern auch der SCP eine große Rolle spielen. Bei der öffentlichen Vorführung des Films zeigten sich die 400 Gäste des Bürgermeisters schlichtweg begeistert. Er überreichte Luca Olszewski, Timo Deutschmann, Tim Olszewski, Moritz Lütke Westhues, Ben Pleininger und Sebastian Brumby Urkunden für ihr gelungenes Projekt.

Erstes und letztes Mal

Selbst in Amerika hat sich längst die Einzigartigkeit von Libori herumgesprochen. Und so kam es, dass die US-Generalkonsulin Fiona Evans erstmals unter den Gästen des Bürgermeisters weilte. Die Diplomatin, die in Düsseldorf ihr Büro hat und von Personenschützern begleitet wurde, hatte jüngst ihre Verwandten in Bleiwäsche besucht. Nun stand das größte Volksfest im Hochstift auf dem Programm. »Es ist einfach super hier«, sagte die Amerikanerin, die mit dem FDP-Abgeordneten Marc Lürbke anstieß.

Zum letzten Mal dabei ist in diesem Jahr Polizeihauptkommissar Norbert Münster. Seit 13 Jahren ist er verantwortlich für die Sicherheit auf Libori. Im Herbst geht der Beamte in den Ruhestand. Für seine Verdienste bekam Münster eine Krawatte in Stadtfarben. Sein Nachfolger wird Michael Lohl, ehemaliger Schützenkönig des PBSV.

Kaufen und erleben

Der Pottmarkt spart auch in diesem Jahr nicht mit nützlichen wie kuriosen Dingen des Alltags: Ob Putzmittel, Töpfe und Pfannen, Gewürze, Lederwaren oder Haarentfernung: Die Händler haben kräftig aufgefahren, um die Wünsche der Kunden in den nächsten Tagen bestens erfüllen zu können. Nach den schlechten Umsätzen im vergangenen Jahr hoffen sie, dass es diesmal nicht so heiß wird.

Mächtig rund geht es auf der Kirmesmeile am Liboriberg. Ob hoch, tief, schnell oder gruselig: Die physikalischen Grundsätze werden hier bei vielen Fahrgeschäften auf den Kopf gestellt. Besonders attraktiv ist der Bereich bei der Geisterbahn Daemonium und der Wasserbahn.

Geheimtipp

Wer auf der Partymeile für einen Moment über den Dingen stehen möchte, sollte Ausschau nach einer pinkfarbenen vier Meter hohen »Dose« halten. Auf dem Liboriberg steht der außergewöhnliche Verkaufsstand von Susanne Robrahn. Die gebürtige Bielefelderin, die in Bremen lebt, ist zum ersten Mal mit ihrem »Frozen Yogurt« auf Libori vertreten. Bei den Temperaturen wird hier nicht nur eine leckere Abkühlung ermöglicht.

Das Besondere: Auf dem runden Verkaufsstand befindet sich eine Aussichtsplattform, von der man auf die Menschenmenge schauen kann. »Jeder darf hier rauf«, verspricht Susanne Robrahn. Bis zu 30 Menschen dürfen die »Bude« – Marke Eigenbau – besteigen. Mehr passen aber wohl auch nicht rauf. »Ursprünglich war das mal ein Container für einen Geldautomaten und besteht komplett aus Stahlbeton. Den Umbau haben wir selbst gemacht«, ist Susanne Robrahn stolz auf das besondere Libori-Schmankerl. Einziger Wermutstropfen: Gleich am ersten Tag ist den Betreibern eine Fahne gestohlen worden. Robrahn: »Wir hätten sie gern zurück.«

Party und Kleinkunst

Kaum ein Volksfest ist so vielseitig wie Libori. Das wurde gleich am ersten Abend deutlich. Egal, ob Schlager, Ballermann-Party-Stimmung, Soul oder handgemachter Rock: Das Publikum hat hier die Qual der Wahl. Die wohl längste Theke des Hochstifts bildete der Bereich rund um Kamp und Rathausplatz, wo bis zum Morgen ausgelassen gefeiert wurde. Und hier geht es auch an diesem Montag weiter.