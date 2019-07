Die Sparkassen-Zentrale in Paderborn. Foto: Jörn Hannemann/Archiv

Von Thomas Hochstätter

Der Mann ist ein vorbestrafter ehemaliger Polizist und im Netz als Tim K. bekannt. Auf seiner Homepage tim-k.com legt er Wert darauf, er sei »kein Teil des Systems«. Vielmehr veranstalte er »Mahnwachen gegen das Vergessen von Opfern der merkelschen Willkommenskultur« und sei »Mitglied im rechtsstaatlichen deutschen Widerstand gegen das Merkel-Regime«. Er präsentiert sich in Rockeroptik als Präsident eines Motorradklubs, seinen Wohnsitz gibt er mit Horn-Bad Meinberg (Kreis Lippe) an.

Am Sonntag hat K. auf seinem Kanal ein Video veröffentlicht, in dem er die Kündigung seines Kontos durch die Sparkasse kritisiert und seine Zuschauer aufruft, sich bei dem Kreditinstitut zu melden.

Sieben Minute langer Film

In dem gut sieben Minuten langen Film zitiert er nach eigenen Angaben aus einem Anwaltsschreiben, das er am Samstag bekommen habe. Als Kündigungsgrund werde zunächst eine Formalie genannt: Das Konto sei vertragsgemäß als Privatgirokonto zu führen. Die Nutzung zum Aufbau einer Nachrichtenplattform namens »Prometheus« und der hiermit einhergehende Zufluss von Geldern stelle aber keine normale Inanspruchnahme von Ein- und Auszahlungen im Rahmen eines Privatgirokontos dar. Zum Hintergrund: Das Ziel, eine solche Plattform einzurichten, begründet K. unter anderem damit, dass er die Meinungsfreiheit in Deutschland bedroht sehe.

Weiter stehe in dem Anwaltsschreiben: »Infolge der von Ihnen bezweckten und erfolgreich betriebenen erheblichen Verbreitung Ihrer Videobeiträge über soziale Medien, welche rassistische und sonstige verfassungswidrige Vorstellungs- und Wahnbilder nähren, sind verschiedene Kunden und sonstige Vertreter der Zivilgesellschaft an unsere Mandantin herangetreten und haben – auch öffentlich – ihr Unverständnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass ein bei der Sparkasse Paderborn-Detmold unterhaltenes Privatgirokonto für den Aufbau einer entsprechenden Nachrichtenplattform genutzt wird.«

Sparkasse bestätigt die Kündigung an sich

Im weiteren Verlauf des Videos zeigt K. Fotos von Vorstandsmitgliedern der Sparkasse und vom Landrat des Kreises Lippe (auch Verwaltungsratschef der Sparkasse) samt Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Er ruft dazu auf, diese Personen mit Fragen und Kritik zu konfrontieren. Den Vorgang rund um die Kündigung nennt er ein »erbärmliches Zeichen« und einen Beweis dafür, »wie weit es in Deutschland, in dieser DDR 4.0, gekommen ist und wie mit Andersdenkenden hier umgegangen wird«. Sein Portal »Prometheus« werde auch ohne Konto bei der Sparkasse Paderborn-Detmold kommen.

Ein Sprecher der Sparkasse (gut 1200 Mitarbeiter, etwa 265.000 Kunden mit rund 310.000 privaten und geschäftlichen Girokonten) bestätigte dem WESTFALEN-BLATT am Montag die Kündigung an sich – und auch die Authentizität der in dem Video zitierten Auszüge aus dem Anwaltsschreiben. Allein bei Facebook habe die Sparkasse bis zum Montagnachmittag etwa 1800 Rückmeldungen erhalten. Wegen des Bankgeheimnisses könne man zu dem Fall keine weitere Auskunft geben.