Paderborn (WB/lb). Eigentlich hatte Paderborns Bürgermeister Michael Dreier schon am Morgen seine Schuhe geputzt. Für den guten Zweck ließ er am Montag aber auch noch die Schüler des Theodorianums an die schwarzen Lederschuhe ran. Bis Freitag putzen die Gymnasiasten Schuhe und sammeln dabei Spenden für die brasilianische Partnerschule »Frei Alberto«.