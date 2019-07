Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). »Unsere Gage war Schnaps und manchmal ein Döner«, erinnerte sich Mister Me an die Zeit in Niedersachsen, als er in Kneipen vor 20 bis 40 Leuten auftrat.

Diese Zeiten sind vorbei. Im November wird Micha Meißner aus Einbeck unter seinem

Libori: Mister Me rocken die Kulturbühne am Rathaus

Künstlernamen auf eine ausgedehnte Deutschlandtour mit 29 Stationen gehen. Warum er als Hoffnungsträger des Deutschpops gilt und seine Popularität stetig steigt, bewies er eindrucksvoll am Montagabend auf der Kulturbrunnen-Bühne am Rathaus.

Radiotauglicher Pop

Wenn der Beifall lauter wird, je länger ein Konzert dauert, dann macht ein Künstler alles richtig. Dabei hatte es Mister Me anfangs schwer. Der Montag gilt als der Tag, an dem die Paderborner nach einem ausgiebig gefeierten ersten Libori-Wochenende erst einmal durchschnaufen. Waren die Reihen vor der Bühne zunächst spärlich gefüllt, schaffte es Mister Me mit seiner kraftvollen Stimme, dem radiotauglichen Pop und den mitunter poetischen und intimen Texten zunehmend, die Leute für sich zu interessieren.

»Ich habe mit 15 entdeckt, dass das Schreiben von Texten mir gut tut«, erzählte der 29-Jährige. Dass Musik für ihn eine Art Therapie ist, hat mit einer Autoimmunkrankheit zu tun. Sie raubte ihm alle Haare am Körper, seit er 16 war, aber die Lebensfreude hat sie ihm nicht genommen. In Paderborn tänzelte der sympathische Glatzkopf über den Brunnen, hopste über die Bühne und verausgabte sich in den fast zwei Stunden. Der Schweiß war echt und erarbeitet.

»Tauche in meinen Takt, füll mein Herz wieder auf«

Natürlich sang Mister Me »Nackt«, das Lied, in dem er beschreibt, was Musik mit ihm macht: »Und alles um mich rum fällt herab, ich bin nackt, tauche in meinen Takt, füll mein Herz wieder auf, ich bin nicht mehr hier, schweb über den Dingen, will zurück zu mir.« Er sang übers Alleinsein, über Depressionen (»Winter«), das Hadern mit sich selbst (»Wenn ich mein Freund wär«), über einen besonderen Fan. Mal stand er ganz allein mit seiner Gitarre auf der Bühne, mal griff er zu Schlagzeugstöcken, die meiste Zeit aber bildeten er und seine Band (»das sind vier wunderbare Freunde«) eine eingespielte Einheit, die vor allem die jungen Fans vor ihnen zum Tanzen brachte.

Große Plätze noch ungewohnt

Wohltuend verzichtete Mister Me darauf, die Zuhörer penetrant zum Mitklatschen aufzufordern, aber natürlich freute er sich über die Sympathie, die ihm auch so entgegenschlug: »Applaus ist das Nonplusultra, applaudiert für alles, was ihr gut findet.« Dass ihm die Zeit der engen Kneipen noch gut in Erinnerung ist und ihn geprägt hat, machte er ebenfalls deutlich: »Das ist ein riesengroßer Platz, ich muss erst mal herausfinden, wo die Leute alle stehen können.«

Nachdem er sich früher dem Hiphop verschrieben und gerappt hatte, weiß Mister Me jetzt, wo er steht: mitten im Deutschpop, der vor allem gute Laune verbreiten soll, weil das Leben schön ist. Inmitten der Musik steht Micha Meißner und erzählt Geschichten über sich und das Leben. Nach der EP »Nackt« und dem Album »Zeit bleibt Zeit« erscheint im Herbst der nächste Longplayer »Das Ende vom Hass«. Es wird ihn noch bekannter machen. Noch fragt er sich nach dem offiziellen Set, »ob jemand nach einer Zugabe ruft«. Paderborn rief sofort und wollte mehr.