Am Dienstag verwies er darauf, dass in den vergangenen drei Tagen in Paderborn weniger Probleme registriert worden seien, als an einem »normalen Wochenende«. »Das muss mit dem Geist des Heiligen Liborius zusammen hängen«, meinte der Leiter der Kreispolizeibehörde.

Die Beamten hätten fünf vermisste Kinder suchen müssen. Alle konnten den Eltern wohlbehalten übergeben werden, berichtete Müller. Er erinnerte dabei an die so genannten »Kinderfinder«, die Armbänder, die an der Liboriwache erhältlich sind.

Auch beim Thema Alkohol habe es im Straßenverkehr wenig Verstöße gegeben. »Viele kommen mit dem Rad in die Stadt. Das ist sinnvoll und wertvoll. Trotzdem gilt: ›Sei schlau, radel nicht blau‹.« Wenn man mit dem Rad alkoholisiert unterwegs sei, könne man seinen Führerschein riskieren. Müller lobte das Sicherheitskonzept der Stadt. Die Kooperation laufe vorbildlich.