Lödige baut Luftfrachtterminal am Flughafen Istanbul

Istanbul/Paderborn (WB). Lödige Industries, weltweit führender Anbieter von Logistiksystemen mit Sitz in Warburg und Paderborn, baut für die Cargo-Fluggesellschaft Turkish Cargo am neuen Flughafen Istanbul in der Türkei ein neues vollautomatisches Terminal mit hochmoderner Technik.