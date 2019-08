»Total malade starrt die Made auf das Gewand an der Wade«, reimt Philipp Scharrenberg, der der Sprache unzählige Wortspiele abringt – zum Vergnügen der Zuhörer. Foto: Dietmar Kemper

Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Der 2. August wird in die Paderborner Kabarettgeschichte eingehen. Über dem Zelt auf dem Bonifatiushof blitzte und donnerte es, im Zelt fiel gleich drei Mal der Strom aus. Einen Germanisten hätte man in dieser Situation am allerwenigsten gebraucht.