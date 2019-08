Paderborn (WB). Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Elsen ist am Samstag, 10. August, Gastgeber des Bezirkskönigsschießens des Bezirksverbandes Paderborn-Stadt. Bezirksbundesmeister Günther Hecker und der erste Brudermeister der Elsener Schützen, Klaus Schäfers, heißen alle Mitgliedsvereine und alle interessierten Bürger auf dem Schützenplatz am Bohlenweg in Elsen willkommen.