Die Städte Bad Salzuflen, Bielefeld, Gütersloh, Herford, Höxter und Paderborn bringen das »Symphonic Project OWL – Phase 2« auf den Weg. Vom 10. bis 16. Oktober 2019 ist es dort zu sehen und zu hören, das Auftaktkonzert findet in Paderborn statt. Es beginnt am Donnerstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr in der Paderhalle. Die Karten kosten zwischen 23 und 41 Euro.

»Tatort«-Melodie bestimmt dabei

Unter dem baskischen Dirigenten Enrique Ugarte entwickelt sich eine Synthese aus Jazzrock und Orchestermusik. Zu hören sind berühmte Soundtracks unter anderem aus dem »Tatort«, »Liebling Kreuzberg« oder »Salz auf unserer Haut«, zudem eine Auswahl von Passport-Titeln sowie Kompositionen für Jazz-Bands und Orchester. Mit der Fortsetzung des erfolgreichen Projekts wollen die beteiligten Städte das kulturelle Profil und die Identität der Region Ostwestfalen-Lippe stärken.

Mit der Verbindung zweier unterschiedlicher Musikstile ermöglicht das Kooperationsnetzwerk ein Crossover von Klassik und Jazz. Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Isabel Pfeiffer-Poensgen, hat die Schirmherrschaft für das »Symphonic Project OWL« übernommen.

Doldinger kann auf etwa 4000 Kompositionen verweisen

Klaus Doldinger steht seit mehr als 60 Jahren auf der Bühne und seine Leidenschaft für Jazz hat in dieser Zeit stets zugenommen. Mit mehr als fünf Millionen verkauften Alben und rund 4000 Kompositionen, von denen einige – etwa die Musik zu Wolfgang Petersens Film »Das Boot« und die »Tatort«-Melodie – Geschichte schrieben, ist Doldinger der erfolgreichste Jazzmusiker Deutschlands. Mehrere tausend Konzerte in 50 Ländern ließen den Träger des Bundesverdienstordens Erster Klasse zu einem der größten Saxofonisten der Welt werden.

Untrennbar mit Doldinger verbunden ist die Formation Passport, die wohl herausragendste Jazzband, die es in diesem Land je gab. Schon nach den ersten Veröffentlichungen nannte das renommierte »Downbeat«-Magazin Passport die »Antwort auf Wea­ther Report«, und als »Cross Collateral« als erstes deutsches Jazz-Album in die Billboard-Charts ging, war der Name Passport bereits selbst zu einer Referenz geworden, an der sich internationale Jazzformationen messen lassen mussten.

NWD der musikalische Botschafter der Region

Regional verankert, international gefragt: Mit jährlich rund 120 Konzerten in Ostwestfalen-Lippe nimmt die Nordwestdeutsche Philharmonie (NWD) mit Sitz in Herford ihre Verantwortung als eines von drei NRW-Landesorchestern ernst, profiliert sich aber auch weltweit als kultureller Botschafter der Region, in der sie seit mehr als sechs Jahrzehnten zu Hause ist.

1950 als Städtebundorchester mit dem Auftrag gegründet, die Musiklandschaft fernab der Metropolen zum Blühen zu bringen, spielen die 78 Musikerinnen und Musiker heute nicht nur in den Konzertsälen zwischen Minden und Paderborn, Gütersloh und Detmold, sondern treten darüber hinaus bei Gastspielreisen in berühmten Häusern wie dem Concertgebouw in Amsterdam, der Zürcher Tonhalle und dem Großen Festspielhaus in Salzburg auf. Neben Dänemark, Österreich, den Niederlanden, Italien, Frankreich und Spanien sorgte das Orchester auch in Japan und den USA schon für ausverkaufte Konzertsäle.

Einen großen Stellenwert misst die Nordwestdeutsche Philharmonie ihrem schul- und konzertpädagogischen Programm für die Konzertbesucher von morgen bei. Mit ihren Konzerten für Kinder und Jugendliche und dem Angebot an Klassen, an Proben teilzunehmen, gelingt es ihr, jährlich etwa 15.000 junge Hörer an klassische Musik heranzuführen. Auch im Rahmen des »Symphonic Project OWL« soll die junge Zielgruppe für Klassik und Jazz begeistert werden. Einige öffentlich geförderte Musikschulen in den Partnerstädten erarbeiten in Workshops Stücke von Klaus Doldinger.