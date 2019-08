Die Bildschirme stehen an vier Standorten. Foto: Ingo Schmitz

Paderborn (WB/itz). Vereinsnachrichten, Veranstaltungshinweise, Wetterberichte: All das gibt es vermutlich von Ende August an in der Paderborner Westernstraße digital zu erleben. An vier Standorten hat die Werbefirma Ströer 75-Zoll-Bildschirme aufgestellt, die die analoge Werbung ablösen sollen.

»Die bisherigen Schaukästen sind immer wieder beschmiert oder zerstört und daher abgebaut worden«, sagte Jens Reinhardt, Pressesprecher der Stadt Paderborn, am Montag auf Anfrage. Die neue, zeitgemäße Lösung passe zudem viel besser ins Bild des digitalen Paderborns.

Ströer ist bereits Partner der Stadt und bestückt diverse Litfaßsäulen und Großflächen-Plakatwände im Stadtgebiet. Für die Digitaltechnik habe man neue Verträge geschlossen. Die mehr als mannshohen Bildschirmsäulen – auch City-Light-Poster (CLP) genannt – sind in der Westernstraße unter anderem vor dem Schuhhaus Wüseke, vor Rossmann und am Westerntor zu finden. Sie stehen auf städtischem Grund, sagte Reinhardt. Nach Angaben von Thomas Lehnen, Regionalleiter bei Ströer, seien die vier Standorte zunächst ein Einstieg für den Start in der Innenstadt. Weitere Plätze seien daher nicht ausgeschlossen.

In den nächsten Tagen sollen die Stromanschlüsse hergestellt und dann die vier CLP ihren Betrieb aufnehmen. Nach Angaben von Jens Reinhardt sollen unter anderem so genannte Non-Profit-Angebote der Volkshochschule dort ebenso beworben werden, wie auch Großveranstaltungen. Gemeint sei damit also nicht-kommerzielle Werbung. Allerdings sei auch kommerzielle Werbung möglich.

Den Nachrichten-Inhalt steuert nach Angaben von Thomas Lehnen T-Online bei, ein Tochterunternehmen von Ströer.