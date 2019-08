Von Daniela Lang

Paderborn (WB). Eine nachhaltige Entwicklung erfordert die Reduzierung schädlicher Emissionen und die Einsparung von Ressourcen. Mit Hilfe des hybriden Leichtbaus will die Paderborner Universität einen Beitrag zur Ressourcen­effizienz leisten. Dafür gibt es jetzt ein neues Dach über dem Kopf: Das Gebäude »Y« ist sozusagen das Zukunftslabor für die Werkstoffe von morgen.

Im Gebäude »Y« ist seit diesem Frühjahr das Institut für Leichtbau mit Hybridsystemen (ILH) beheimatet. Gegründet wurde es bereits vor sieben Jahren. Elf Arbeitsgruppen aus verschiedenen Fachrichtungen der Natur- und Ingenieurwissenschaften haben sich im ILH zusammengeschlossen, um interdisziplinär Grundlagenforschung zu Hybridbauweisen zu betreiben, die einen kostengünstigen und damit großserientauglichen Extremleichtbau ermöglichen. »Wir arbeiten anwendungsorientiert und streben an, uns mit kleinen und mittleren Unternehmen auch aus der Region zu vernetzen, die selbst keine Entwicklungskapazitäten haben und wenig Möglichkeiten, Innovationen zu erforschen«, erklärt Prof. Dr. Thomas Tröster, Vorstandsvorsitzender des ILH.

Hybridsysteme ermöglichen große Energie- und Kosteneinsparungen

Was ist eigentlich Leichtbau mit Hybridsystemen? Vereinfacht gesagt bedeutet das, Bauteile – zum Beispiel für Fahrzeuge – nicht ausschließlich aus Metallen, sondern aus artverschiedenen Materialien herzustellen: zum Beispiel aus Metallen und faserverstärkenden Kunststoffen. Thomas Tröster ist überzeugt: »Hybridsysteme ermöglichen große Energie- und Kosteneinsparungen. Neben der Ressourceneffizienz können auch andere Eigenschaften, wie zum Beispiel Korrosionsbeständigkeit, verbessert werden.«

Ein Beispiel verdeutlicht, wie auch die Umwelt vom Leichtbau profitiert: Ein Auto, das mit 100 Kilo weniger Eigengewicht unterwegs ist, spart 10 Gramm CO 2 pro gefahrenem Kilometer.

Baukosten für das Gebäude »Y«: 18 Millionen Euro

Wissenschaftlicher Gedankenaustausch, gelebte Teamarbeit in moderner Arbeitsumgebung, Raum fürs Netzwerken in heller und offener Atmosphäre – das alles ermöglicht das neu errichtete Forschungsgebäude »Y« auf dem Campus der Paderborner Universität. Insgesamt 18 Millionen Euro hat der Bau gekostet. Auf einer Nutzfläche von etwa 3500 Quadratmetern sind Büro- und Besprechungsräume, Labore und eine Technikhalle entstanden, die Forschung für Studierende und Mitarbeiter verschiedener Fachgruppen ermöglicht. Wie in einer »kleinen Fabrik« kann die Metall- und Kunststoffverarbeitung von Hybridwerkstoffen im industriellen Ablauf entwickelt, abgebildet und getestet werden.

Ultramodern ist auch die technische Ausstattung: Neben einem Elektronenmikroskop und verschiedenen 3D-Druckern gibt es im Zentrum des Gebäudes schon bald eine 1000-Tonnen-Presse.