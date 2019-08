Mit Slogans wie »20.000 Talente im Kader – Universitätsstadt Paderborn« oder »International aufgestellt – 140 Nationen in Paderborn zuhause« will die Stadt in der Erstliga-Saison des SCP auf ihre Talente aufmerksam machen. Foto: Oliver Schwabe

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Der Start des SC Paderborn in der 1. Fußball-Bundesliga beschert Club und Stadt ein großes Medieninteresse. Allein am Mittwoch sind zehn Fernsehteams am Trainingszentrum gewesen, um Trainer und Spieler vor der ersten Begegnung an diesem Samstag (15.30 Uhr in Leverkusen) vor die Linse zu bekommen. Den Imagegewinn will die Stadt nun für sich nutzen.